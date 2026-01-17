新北隱客拾光 探索文化線索

《新北隱客拾光》與3位藝術家共同策劃互動式體驗，其中和Puzzleman的合作，讓民眾現場進行創作，打造全新客家音樂。（新北市客家局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市客家文化園區推出全新主題展覽「新北隱客拾光 HAKKA’s Light」，以「隱客」為策展主軸，引導民眾重新認識自身與土地之間的關係，找回屬於自己的文化線索。

展覽集結新北永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等十位客家族群，並跨界邀請台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN，以及療癒系插畫ＩＰ「小圓麵包」參與，展場更設有「龍神水籤詩」互動裝置，透過真實人物故事與展場互動體驗，從飲食、工藝、音樂到插畫，拼貼出城市中靜靜發亮的客家文化風景。

客家局長劉冠吟表示，「新北隱客拾光」希望讓每個人都能放慢腳步，在城市的日常之中，重新看見那些安靜卻深刻的文化存在，與屬於自己的記憶產生連結。