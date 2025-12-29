新北雙主場跨年！淡水八里推50家美食市集 1314秒煙火迎2026

新北市將於12月31日舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動，首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，並施放長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一的跨河跨年體驗。活動當天兩地將同步推出主題市集，集結超過50家特色品牌，讓民眾提前感受跨年熱鬧氛圍。

「閃耀新北1314跨河煙火」集結超過50家餐車、市集攤位，讓民眾在煙火綻放前，一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。（圖/新北市政府文化局提供）

新北市文化局表示，今年跨年於淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場則有「微光市集」，兩地市集將於12月31日下午3點起同步開張。市集匯集了異國美食、排隊名店、職人手作與風格選物，讓民眾在煙火綻放前，能一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。

本次市集網羅多家媒體推薦的排隊美食餐車，包括由香港夫妻來台經營的「角樂子香港在地小食」、重現日本街頭風味的「狸66移動販売車」，以及以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK手工窯烤披薩」等。此外，還有集結在地經典風味與新世代創意做法的傳統小吃「好識集」品牌，讓民眾享受台灣飲食文化的溫度，同時為在地品牌與微型創業者創造曝光機會。

本次市集匯集多元異國美食與特色餐點，由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。（圖/新北市政府文化局提供）

新北市文化局指出，活動期間市集攤位皆可使用「新北幣」消費，民眾只要下載並註冊成為新北幣APP會員，於活動現場完成指定任務，即可領取價值100元的新北幣合作店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用，讓跨年逛市集更加超值。

「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起展開，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA領軍，八里舞台則集結金曲天團動力火車、日本創作歌手樋口愛等重量級卡司，晚間8點26分將同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。

「閃耀新北1314跨河煙火」於12月31日活動當天，在淡水與八里兩地同步推出主題市集，邀請民眾從美食暖身，提前感受跨年熱鬧氛圍。（圖/新北市政府文化局提供）

新北市政府提醒，12月31日活動當天淡水及八里地區，將自下午4點起實施交通管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。無法親臨現場的民眾，也可透過電視及網路平台同步收看轉播。淡水星光舞台將於東森綜合台、MOD寰宇綜合台及新北市文化局YouTube頻道直播；八里星月舞台則由壹蘋新聞網及新北市文化局Facebook粉絲專頁直播。民眾可至活動官網查詢更多「閃耀新北1314跨河煙火」交通管制與轉播資訊。

