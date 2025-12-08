新北雙主場跨年 跨河煙火31日登場

「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場，新北市長侯友宜（圖中白色外套者）與煙火團隊、演出歌手等人一同出席宣傳記者會。（柯毓庭攝）

新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，打造全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，韓國MAMAMOO成員HWASA、日本創作歌手樋口愛領軍壓軸，搭配法國Groupe F打造13分14秒跨河煙火，預料將吸引大批遊客齊迎新年。

今年跨年活動以淡江大橋串連淡水、八里兩岸，形成全台唯一的雙舞台跨河演出。淡水漁人碼頭「星光舞台」由江振愷、林姮均主持，演出卡司包括蘇慧倫、黃偉晉、金曲歌王蕭煌奇與在地藝人李炳輝合作的「輝煌旅行社」組合，韓國天后HWASA壓軸開唱。

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵合體主持，卡司包括梁文音、以莉．高露、賴晏駒及韓國新世代女團Baby Don’t Cry等，壓軸則是創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本歌手樋口愛。

新北市長侯友宜表示，新北跨河煙火已邁入第5年，每年市府團隊都絞盡腦汁，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河．冬之樂章》，煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多，數字代表「一生一世」、「想我，我愛你」。

市府表示，今年活動區域橫跨淡水、八里兩岸，淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，規畫「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題活動，民眾白天可漫遊古蹟市集、夜晚欣賞煙火演出，吃喝玩樂一次滿足。