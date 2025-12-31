新北雙和醫院爆性騷案 黃淑君：中央地方政府皆有責

248251231a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市雙和醫院驚傳性騷霸凌案件，新北市議員黃淑君日前偕同台北市醫師職業工會與多位前新北雙和醫院醫師召開記者會，控訴院內某前主管長期對下屬伸出鹹豬手、霸凌羞辱，甚至強迫懷孕醫師值班暴露於輻射風險。受害者憤而申訴後，院方竟僅輕罰小過且隱匿結果，導致多名醫師崩潰離職。對此，院方回應，全案依法處理，絕無包庇隱匿。

代表發言的女醫師在記者會上心碎證實，這座本應救人的白色巨塔竟成為受害者的噩夢。曾有醫師在流產手術後的恢復室中，遭該前主管假意探視並趁其意識未清，乘機用雙手包覆、搓揉其手部。此外，該主管曾以「討論職場霸凌案情」為由，在辦公室內強行握手、磨蹭，並說出「妳的手比我的熱」等令人顫惶的言語。還有醫師指證該主管在院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸，即便當事人極力拒絕仍無效，多名醫師因情緒崩潰被迫離職。

黃淑君表示，針對醫院內部的制度漏洞，雙和醫院身為醫學中心，理應以最高標準看待職業安全與性別平等，卻未在第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會更未善盡利益迴避職責。受害者則指出，在備妥相關證據透過申訴管道查明時，才發現是一場惡夢的開始，申訴過程讓她們提心吊膽，時刻擔心會被醫院秋後算帳。

受害女醫師進一步揭露，雙和醫院在至少3名醫師申訴後，確實有進行懲處，但對上述惡行卻僅以「小過一次」。且女醫師表示，遭懲處的主管行徑，理應比照過往院內類似案例進行全院公告，院方卻對懲處結果隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者，直到受害者驚覺院方輕懲後提出申覆，卻無法換來任何改變，醫院也始終拒不提供懲處理由與調查內容，讓受害醫師倍覺心寒。

黃淑君在記者會中重砲轟擊，目前中央及地方權責分工過於零散，以此案來說中央有衛福部、勞動部、教育部，而在新北市政府則有衛生局、勞工局、社會局等單位。黃淑君強調，看起來每個單位都有責任，卻不知道誰該負責處理，橫向聯繫不夠，導致性平相關法令應該保護當事者，卻變相的保護加害者，成為受害者的另類加害人。

工會與受害者指出，這名主管目前仍擔任其所屬醫學會要職，掌握學術資源與權力，令人擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。工會強調，雖然近期推出「狼醫平台」，但若醫院沒有主動通報、衛生局沒有及時依據醫師法第25條移付懲戒，社會大眾根本無從得知白色巨塔內的醫師違反性平規定的實績。

黃淑君與受害醫師最後齊聲呼籲，雙和醫院應徹底檢討在本案過程中的疏漏，深切反省內部規章與性評程序執行是否真能保護被害者，及時對受害者謀求補救以實現回復式正義。同時要求主管機關衛福部與勞動部應全面徹查醫療體系的性平機制與申訴制度，對於不願或無力處理的醫院，應嚴懲並公告處置不當的行為，讓其他醫院能引以為戒，才不會讓性平願景淪為口號，更不能讓白色巨塔變成權勢性騷的避風港。

雙和醫院聲明表示，院方在今年6月18日接獲疑似肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，當天就與員工確認經過，同時安排與被申訴人不同區域辦公空間，可完全避免接觸。

照片來源：新北市議員黃淑君臉書翻攝

