新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內

新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。

警方調查，兩名死者為情侶關係，長期同居於該套房內，近期未曾外出，也未與外界聯繫。由於屋內異味愈發明顯，管理人員察覺情況異常，循程序聯繫房東並請求警方協助。

警方破門進入後，發現兩人陳屍床上，遺體已有明顯變化，現場未見打鬥或外力破壞跡象。相關跡證已完成初步蒐集。

據警方初步了解，死者生前曾向親友表達生活壓力，詳細死因與實際死亡時間，將由檢察官會同法醫進行相驗後進一步釐清，全案已依程序報請新北地檢署偵辦。

