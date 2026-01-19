新北雙屍命案 老父兼職乩身才返家「遭開山刀埋伏砍死」36歲逆子長相曝光

蘆洲雙屍命案，男性死者(藍衣者)除了賣蔥油餅，也在宮廟當乩身為信眾問事解惑。翻攝宮廟臉書



恐怖的新北雙屍命案，發生在前天（1／17）晚間，在三重賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，被人在蘆洲住處以開山刀劈砍慘死，警方查出36歲獨生子涉有重嫌，正在查明逆子下落。另外，廖翁也在住家附近神壇擔任執事，每週二、四、六晚間當乩身服務信眾，警方調閱監視器發現，廖翁17日結束神壇工作後，獨自騎車返家，但疑似進入家門後就遭逆子毒手。

據了解，廖翁夫妻兩人遇有獨生子36歲廖男，夫妻倆每天行程很固定，就是上午10點出門，開貨車到三重仁愛街賣蔥油餅，賣完就收攤返家。

警方查出廖翁平日還與表妹陳女，在住家附近的蘆洲長安街主持神壇，該宮廟主奉阿立祖、太上老君、觀世音菩薩，每週二、四、六晚間7時許在神壇當乩身為信眾服務。宮廟臉書上，也有許多廖翁為信眾服務的畫面，其中，疑似是廖翁獨子的廖男，也偶會出現在照片中。

新北雙屍命案，警方全力追緝死者兒子(紅圈處)下落。翻攝宮廟臉書

警方查出，17日晚間應該是廖翁夫妻遇害的時間，監視器也錄下廖男最後身影，17日晚間8時許，在宮廟服務完信眾，廖男獨自騎車返家後，逆子疑似已經在家中等待，雙方爆發衝突後，廖翁曾嘗試抵禦，但最終仍身中24刀，妻子則身中13刀，雙雙倒臥血泊身亡。

新北市蘆洲區發生夫妻遭凶殺命案，照片是丈夫返家身影，檢警專案小組研判，他入屋後半小時內遭殺，與妻子陳屍血泊。讀者提供

調查發現，廖翁夫妻每周日都會到許女的妹妹家喝茶，18日周日夫妻未現身， 許女撥打電話聯繫未果。接著，廖翁表妹陳女，也因為聯絡不上人，到現場打電話聽到手機響，無人接聽，才通知鎖匠破門。

