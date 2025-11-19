新北雙榮耀 再奪永續微電影獎

校園那藝課系列影片EP7樂陶的饗食天堂，學生陶藝作品分享

貢寮國小吉林分班-保育課程

新北雙榮耀！市長侯友宜今（19）日於市政會議接受團隊獻獎，讓「校舍再生、美感共學」

學生實際體驗梯田保育課程

三芝國小陽住分班轉型「山海藝術園區」，融合北海岸自然景觀、生態教育與藝術展演

吉林校區轉型為和禾聚落

和禾和聚落改造後校舍內部嶄新樣貌

食育×美感教育，中和國小學生手作pizza創意餐點

新北市以《閒置校舍活化二部曲─走進·重生校舍》與《美感旅行，守護教育永續》兩部微電影，參加台灣永續能源研究基金會主辦之「第9屆金鵰獎永續微電影競賽」，從全國170多部作品中脫穎而出，勇奪銀獎與銅獎雙榮耀。市長侯友宜今天（19日）在市政會議接受團隊獻獎，並肯定教育局以影像說故事的永續行動力，讓「校舍再生、美感共學」走上國際舞臺。

市長侯友宜表示，新北市以「活化校舍、延續教育精神」為目標，近年以跨局處及公私協力的形式推動校舍活化，導入藝術共創、實驗教育、銀髮俱樂部及社區中心等多元再生模式，讓閒置空間化身地方文化的新亮點。未來新北將持續推動「美感教育×校舍永續」雙軌計畫，與大專院校、藝術團體攜手打造「新北美感藝勢力」，讓美感融入日常，成為城市氣質的一部分。

榮獲銀獎的《走進·重生校舍》以影像捕捉校園新生契機。三芝國小陽住分班轉化為「山海藝術園區」，融合北海岸自然景觀、生態教育與藝術展演，成為藝術家駐地創作基地；貢寮國小吉林校區再生為「和禾聚落」，復刻1920年代石頭屋原貌，設立青年培力工作站，串聯梯田保育、生態教育與青年返鄉，為地方創生注入新動能。

銅獎作品《美感旅行，守護教育永續》則以「新北市美感頻道」為概念，製作超過30支主題影片，涵蓋藝術欣賞、創作體驗及校園美感課程，累計觀看人次突破26萬。影片以親近視角紀錄新北三年來在文化保存、藝術美學與環境守護等面向的實踐行動，邀請市民「用鏡頭旅行城市」，一同發現新北之美，傳承藝術教育永續力量。