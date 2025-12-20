新北雙溪中坑古道傳意外！81歲領隊登山疑心肌梗塞猝死

今（20）日新北市雙溪區中坑古道傳出登山意外，一名81歲鍾姓領隊疑似因為心肌梗塞意外猝死。讀者提供



今（20）日在新北市雙溪區中坑古道傳出登山意外，一名81歲鍾姓領隊疑似因為心肌梗塞，走到一半忽然倒地，並失去呼吸心跳，同行的山友馬上撥打急救電話，消防隊也馬上到場將鍾姓領隊救下山送往醫院急救，不過最後仍宣告不治。

根據消防隊表示，在今日下午約3點40分接獲民眾通報，表示一名男子在雙溪區中坑古道上忽然昏倒，需要進行急救，而消防隊也馬上派出人員前往，到現場後已經有其他民眾對其進行CPR，後續經消防人員將患者搬運下山到登山口，由救護車送八堵礦工醫院，不過後續經過搶救仍回天乏術。

81歲鍾姓領隊在今日帶領50名山友登上中坑古道，據山友所述，鍾姓領隊在路途中忽然倒地不起，沒有意識。而根據警方初步推斷，鍾姓領隊疑似是因心肌梗塞造成喪命，後續也將交由相關單位進行相驗。

