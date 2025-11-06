新北雙溪灣潭步道傳蜂螫意外 3人健行遭虎頭蜂螫送醫

新北市消防局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市雙溪區灣潭步道口，今天（6日）下午傳出蜂螫事件，卓姓男子、葉姓女子以及陳姓女子3人前往健行時，遭遇虎頭蜂螫，導致3人遭螫傷，所幸意識清醒，目前已被送往八堵礦工醫院救治，目前雙溪區公所與動保處也已到場，並暫時在現場拉起封鎖線與告示牌示警。

據了解，新北市消防局今天（6日）下午接獲報案，雙溪區灣潭步道傳出虎頭蜂螫事件，共計3人遭蜂螫受傷，緊急調派人車趕到現場時，發現56歲陳姓婦人、59歲卓姓男子以及62歲葉姓婦人遭螫傷，所幸意識清醒，後續由救護人員送往八堵礦工醫院救治。

廣告 廣告

而雙溪區公所獲報後，也已會同動保處到場協處，並已於相關登山口設置封鎖線及告示牌示警，呼籲健行民眾暫不要前往。

更多東森新聞報導

疑爭家產爆衝突！三重男持刀刺姊妹 1死1傷

樹林工廠大火濃煙飄進校園！柑園國小5百師生急疏散 下午停課

樹林鐵皮工廠大火！火舌濃煙竄天 隔壁柑園國小急疏散

