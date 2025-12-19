新北雙溪驚悚挖眼案！ 檢方依「殺人未遂」起訴兇狠嫌犯

發生在今（2025）年4月間，新北市雙溪區42歲簡姓男子，因不滿如廁時遭60歲連姓鄰居偷拍，雙方爆發激烈衝突，簡男遭對方狠咬無法脫身，情急之下竟挖出連男雙眼，警方依殺人未遂罪偵辦，日前新北地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴簡男。

今年4月17日，新北市雙溪發生的這起恐怖挖眼事件，根據簡男家屬表示，連男長期騷擾與偷拍家人，雙方積怨已久，而簡母接受媒體採訪時表示，連男在社區風評不佳，不僅堆放石頭阻路，還曾偷拍她、丈夫與兒子如廁，甚至多次騷擾家人。雖曾花費清理廢水緩解爭議，對方仍不滿，雙方多年因土地與排水問題關係惡劣。

事發當天，簡男如廁時發現遭偷拍，立即衝出屋外與連男發生拉扯，連男趁機咬住對方的左手手臂不放，簡男遭咬情急之下，用手指將連男2顆眼球當場挖出，其中一顆被捏爛，另一顆則掉在地上，連男緊急送醫確定失明，事後簡男赴警局自首。

事後簡男被警方移送地檢署偵訊，訊後檢方諭令12萬元交保。簡母坦言，兩人都有錯，但兒子被咬至重傷，才會失控釀禍。簡父也指出，兒子交保返家後情緒低落，滿身咬痕、手指險被咬斷，質疑連男當時精神狀況異常。也有鄰居表示，連男近年精神狀況堪憂，離婚與喪父後情緒不穩。

