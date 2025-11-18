新北雙溪102線土石崩落雙向交通中斷！緊急排除中

根據氣象署指出，今（18）日受到東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，感受濕冷，一早北台灣就是陰雨綿綿的天氣，不過也因為下雨影響，上午7時51分許，新北市雙溪區102線22.5公里處，發生土石崩落，交通中斷的情形。

新北市雙溪區102線發生土石崩落。（圖／警方提供）

根據了解，目前雙溪區102線22.5公里處雙線道，因為大面積土石崩落，土石覆蓋整個道路，雙向交通無法通行。新北市警方也已分別於102線27K的雙溪端，及102線15.8K瑞芳端兩處，設立管制點，並請駕駛用路人改道行駛。

新北市雙溪區102線發生土石崩落，雙向交通中斷。（圖／警方提供）

警方也立即通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經該處時配合員警管制，小心駕駛，目前也通報公路局雙溪區公所，正派員協助清理，以盡快恢復通車。

警方已進行管制，並通知區公所派員排除中。（圖／警方提供）

