新北雙溪102線掉落八顆巨石占道 18:00清除搶通

陳美鳳昨（17日）分享在曼谷和藍心湄一起過生日的熱鬧畫面，兩人個性其實南轅北轍，她也寫下「朋友之間彼此互補，只是…妳補我比較多啦😁我真的常常少根筋，還好有妳」，相當感性。被問到是否送上什麼生日禮物，陳美鳳說，出發前就先幫心湄暖壽了，除了送上兩瓶她愛的酒，也宴請心湄的好友們一起吃頓飯，老朋友就是找機會吃飯最開心。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前