新北雙溪102線掉落八顆巨石占道 18:00清除搶通
連日大雨影響，新北市雙溪區102線道22.5公里處邊坡，今天（18日）上午掉落巨石，現場約有八顆完整大石頭，加上碎石估計總重30噸，占據雙向車道，經工程人員冒雨清理，晚間6時搶通，恢復正常通行。
雙溪區長劉盈良表示，現場清出約30噸落石，由於邊坡仍裸露，將擇日與新北市政府養護工程處人員至現場勘查，確認要採取噴漿或其他方式處理，避免日後大雨邊坡再度坍方。
區公所上午7時30分接獲瑞芳警分局通報後，立即派員前往查看，現場約有7顆至8顆完整大石，加上碎石，估計總重約20噸至30噸，廠商出動3台怪手、4輛卡車及人員，將大石打碎後逐步清運，晚間6時清除完畢。
（責任主編：莊儱宇）
