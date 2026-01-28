新北雙獲SNQ品質標章 失智照護與母嬰防護獲肯定

新北失智友善與婦女藥癮服務雙獲SNQ標章，新北市長侯友宜（前右三）今（廿八）日肯定團隊公私協力守護市民健康。（記者蘇春瑛攝）

▲新北失智友善與婦女藥癮服務雙獲SNQ標章，新北市長侯友宜（前右三）今（廿八）日肯定團隊公私協力守護市民健康。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府推動多項以人為本的公共衛生與照顧政策，獲國家級肯定。由高齡長期照顧處推動「平溪不老長智村」計畫，以及衛生局推動「婦女藥物濫用醫療支持服務」，雙雙榮獲第二十八屆SNQ國家品質標章，展現在失智照護與藥癮母嬰安全領域的整合創新。

新北市長侯友宜指出，市府在推動不老長智村過程，跳脫以機構為中心的照顧思維，以「整個社區即為照顧場域」為核心，積極串聯在地商圈、雜貨店、餐飲店、社區發展協會、志工團體及宗教文化據點，共同參與失智友善培力與行動，逐步形成社區支持環境，落實在地老化。

衛生局推動「婦女藥物濫用醫療支持服務」為全國首創，整合醫療、心理與社會資源，攜手大台北三十九家醫療機構，從孕前評估、孕期照護到產後支持，提供藥癮孕產婦及其家庭全方位服務，有效降低毒品對母嬰健康衝擊。面對藥癮者困境串起網絡，定期集結各局處與民間團體研討，透過公私協力撐起受困家庭。衛生局攜手社會局與大愛關懷協會，初次家訪時藉由企業捐助「愛兒包」作為暖心橋樑，提供生活幫助，開啟後續輔導契機，指引藥癮孕產婦連結復元資源，共織守護網。