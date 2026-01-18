新北雙美未計畫發威 技職實習工場奪四大國際設計獎

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府教育局首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」三軸翻轉技術型高中實習工場，首波改造三重商工、淡水商工及瑞芳高工，引入專業設計團隊打造兼具教學動線、學習情境與產業質感的實作空間，讓技職場域以設計力站上國際舞台。

圖／三重商工機械科學生在實習工場，學習智慧型機器手臂操作。（新北市政府教育局提供）

教育局指出，三重商工機械科結合AI與機器手臂概念，打造全國唯一「AI 5.0人機協作育才中心」，獲「2025 TID台灣室內設計大獎－評審特別獎」，及日本GOOD DESIGN AWARD肯定；淡水商工電機科以「機電整合實驗盒」概念榮獲2025德國iF室內建築大獎；瑞芳高工資訊科實習工場獲2025美國IDA國際設計獎榮譽獎；改造過程從教學情境、設備配置到安全與動線細節同步升級，讓學生進到工場就能進入像展館般的專業實作場域。

「雙美未計畫」串連產、官、學、研資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、臺灣設計研究院及國立臺灣師範大學等單位，透過公開徵選與專業評審機制，確保空間兼具美感與實用性；目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造，2026年再投入1,500萬元升級未來產業課程空間，如半導體、AI、航太、無人機、量子及潔淨能源，讓學生能力與就業趨勢無縫接軌。

瑞芳高工資訊科二年級學生林秦穎表示，改造後電子電路工場氛圍更舒適，專注力提升；姚宇智說，電機科新空間如展覽館，操作順暢，學習效率更佳；三重商工蘇義于老師指出，優質環境翻轉工科技職「髒亂」刻板印象，讓學生在美感情境中培養專業態度。

教育局局長張明文強調，「雙美未計畫」不僅改善硬體，也翻轉教學情境，透過優化實習工場環境，逐步建立尊重專業、專注實作的職人精神；計畫至2030年前投入約1億元，完成30間優質實習場域改造，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。

