新北離奇2死車禍！86歲翁騎單車遭碰撞送醫不治 22歲機車男「自行就醫」突昏迷也身亡

新北新店發生一起機車和單車碰撞的車禍意外，2人送醫後皆宣告不治。（翻攝畫面）

新北市新店區昨（15日）下午發生一起車禍事故，一名22歲男子騎乘機車行經民族路時，與一名騎著腳踏車要橫越馬路的86歲老翁發生碰撞，2人雙雙倒底，老翁當場昏迷、緊急送醫後仍宣告不治；機車男騎士當下意識清楚，還可以報警、自行前往就醫，豈料到了醫院急診室竟也突然昏迷倒地身亡。

綜合媒體報導，15日3點多下午在新店區大豐國小附近，一名22歲徐姓男子騎乘機車直行於民族路，突然有一名86歲劉姓老翁騎單車要橫越馬路。徐男疑似有超速，反應不及直接撞上，機車當場噴飛，腳踏車也被撞毀，老翁倒地、頭部遭受撞擊陷入昏迷，緊急被送上救護車。

徐男則自行起身、意識清楚，還可以報警，表示自己不需要送醫，有目擊者稱他似乎是手部有挫傷、流血，但還可以站起來，自己前往附近的耕莘醫院就醫。

徐男撞擊後意識清醒 自行就醫後突昏迷身亡

然而離奇的是，徐男自己到了耕莘醫院後突然在急診室昏迷，醫護人員緊急搶救，但仍在晚間6點03分宣告不治；劉姓老翁則經急救後，於晚間8點不治身亡。

據警方表示，雙方酒測值皆為0，已調閱監視影像還原事發經過，釐清事發原因和責任歸屬；徐男疑似因心律不整導致身亡，確切死因同樣待進一步相驗調查。

