新北雲林慈善基金會助弱勢童圓夢 捐助50萬元

「童年旅夢讓愛隨行」雲林慈善基金會捐款儀式記者會昨（二十九）日上午在雲縣府親民大廳舉行，由縣長張麗善及新北市雲林慈善基金會董事長林進忠共同宣布「一一四學年度補助雲林縣公私立國民中小學經濟弱勢學生圓夢之旅計畫」正式啟動，補助即將畢業的弱勢學生每人四千五百元畢業旅行款項，共一百一十一位學生受惠。

縣長張麗善表示，對許多即將畢業的學童而言，畢業旅行不僅是學習旅程的圓滿終章，更是充滿回憶、探索與自立能力的生命經驗。然而對部分家庭而言，一筆數千元的旅行費用，卻是沉重而難以負擔的夢想門檻。這項計畫給予家庭經濟弱勢的六年級及九年級畢業生關懷跟支持，讓他們能夠參與人生重要的畢業旅行，擁有屬於自己的美好童年記憶與夢想旅程。

廣告 廣告

張縣長說，代表所有的孩子感謝林進忠董事長所帶領雲林慈善基金會的善心人士，這項補助不僅實質減輕了弱勢家庭的經濟壓力，更重要的意義在於讓所有孩子能在公平的起點上體驗學習、開拓視野，真正體現了社會的溫暖與教育的關懷。

林進忠董事長表示，他小時候就讀台西崙豐國小，因家裡經濟清苦而無法參加畢業旅行，而心中留有遺憾。如今雖在北部打拼也經常回鄉，隔了四、五十年了，仍聽到有些家庭無法讓孩子參加畢業旅行，所以請教育處幫忙統計一下，最初調查有約四百位，扣除學校家長會委員的愛心吸收，剩下一百一十一個孩子需要幫忙，基金會非常樂意為故鄉的孩子們圓夢。