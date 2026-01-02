新北電動機車補助升級 雙汰舊最高3萬9600元

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市政府推動淨零轉型與運具電動化，鼓勵市民汰換老舊機車。環保局今天表示，115年電動機車補助延續汰舊換新補助外，並加碼早鳥與「雙汰舊」措施，最高可領3萬9600元。

新北市府環保局新聞稿表示，民國115年補助延續汰換1至5期燃油機車換購電動機車最高補助新台幣1萬元，並提供早鳥加碼1萬元（限額4500名），及「雙汰舊」加碼9000元（須同時汰除2輛老舊機車並新購1輛電動機車，限額1000名）。

環保局表示，若再搭配經濟部補助7000元與環境部獎勵金3300元，加上2輛報廢車的回收獎勵金，單筆申請最高可達3萬9600元。此外，中低收入戶不論新購或換購電動機車，均可再加碼補助1萬元，且不限名額。

局長程大維表示，新北市114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及設籍數均為六都第一。為持續鼓勵市民降低移動污染，打造永續宜居城市，兼顧民眾用車需求，115年全面加碼補助，其中早鳥補助由原本9000元提高為1萬元，「雙汰舊」補助也由6000元提高至9000元。

環保局說，申請人須為設籍新北市滿1年的市民，且購車發票日期須為115年1月1日（含）以後；汰舊車輛車籍也須設於新北市，符合資格者可追溯申請。補助及加碼名額有限，依申請順序至預算用罄為止。

環保局也呼籲，出廠滿5年的燃油機車應於行照發照月前後1個月內完成年度排氣檢驗，逾期未檢將依空氣污染防制法處500元罰鍰，逾6個月再罰3000元，最重可註銷牌照。自1月1日起，機車排氣定檢通知全面電子化，停止寄發紙本明信片，民眾可至「新北市機車定檢簡訊平台」登錄車號與手機，即可於期限前收到提醒。（編輯：黃世雅）1150102