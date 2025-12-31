新北電動機車補助 最高近4萬

電動車已成當今環保減碳趨勢，新北市環保局於民國114年12月31日公布115年電動機車補助方案，不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9000元補助；若搭配經濟部7000元補助及環境部3300元獎勵金，採「雙汰舊」方案，會有2份車體回收獎勵金，單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。

新北市114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一。為減少移動汙染源，並兼顧多元用車習慣，115年提供全面性的加碼補助方案，「早鳥加碼補助方案」從9000元提高到1萬元，限量4500名，「雙汰舊加碼方案」從6000元提高到9000元，限量1000名。

環保局長程大維表示，在各類別補助金額方面，新購電動機車最高補助4000元，限額7000名；換購電動機車最高補助1萬元，限額8000名；1至3期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助4000元，不限名額至預算用罄。中低收入戶新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬元，且不限額。

環保局說，申請補助車主須為新北市民，購買電動機車時設籍滿1年；向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為115年1月1日後，且汰舊的燃油機車車籍須為新北市，符合資格者均可追溯辦理。

環保局並呼籲，出廠滿5年的燃油機車應於行照發照月前後1個月內完成年度排氣檢驗。逾期未檢將依《空氣汙染防制法》處500元罰鍰，逾期6個月再罰3000元，最重將註銷牌照。為響應節能減碳，自115年1月1日起，機車排氣定檢通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以簡訊通知提醒車主定檢期限。