新北電商學院成果展國際商機媒合會登場
(記者謝政儒新北報導)2025新北電商學院於今(12)日舉辦「新北電商學院品牌成果展暨國際商機媒合會」，本次活動以「跨境無界，商機無限」為主軸，集結亞馬遜全球開店、樂天、New egg等國際電商平台及多家AI行銷服務商，提供帳戶健檢及多項電商經營技術資源教學，並邀請電商平台代表分享電商操作經驗及致勝秘訣，期盼協助更多新北業者進入跨境電商領域，拓展國際商機。
經發局林芳良專門委員表示，市府從2020年推出新北電商學院，協助新北企業因應科技轉變、疫情發生到近期關稅問題的消費市場轉型，並從國內市場拓展到國際市場，提供全方位協助，至今已輔導超過1,300家業者及逾7,000人次參與，今年由顧問團採教練式一對一輔導，遴選14家企業參與，3個月內總銷售額增加逾700萬元，未來市府也會持續協助業者，串聯在地產業能量與全球市場趨勢，讓新北企業在電商領域更上一層樓。
商機媒合會除了有多家電商服務商提供現場媒合之外，另邀請亞馬遜全球開店、綠色光合、RealDigital及戴華國際等講師分享國際趨勢與實戰經驗，包含剖析如何運用AI掌握市場脈動，同時提高行銷資源效益，及如何創立線上品牌、結合實體店面，提高顧客體驗感等。
經發局補充，今(114)年新北電商學院提供「電商培訓系列課程」、進階專案輔導」「電商諮詢輔導」及「國際商機媒合會」4大服務，共295家企業及逾1900人次參與，企業類別包括傳統產業、商圈店家及個人品牌等，如新北產業園區「奧本電剪」透過電商課程優化，精進官方電商並上架多個國內外電商平台，樹立傳產轉型電商典範。三重「乒夢桌球」也透過這次電商課程，用短影音創造流量及能見度。新莊「展貿科技」運用電商課程所學，架構出商品齊全和功能多元的一站式採購服務；其中「進階專案輔導」透過教練一對一陪跑，協助14家業者成功布局Amazon與Shopify等國際平台，並運用AI廣告、短影音社群行銷或AI營運管理等不同工具，打開市場格局，提高營業銷售數字及知名度。
其他人也在看
虎山Q3營收成長 惟獲利衰退
【記者柯安聰台北報導】虎山(7736)114年前3季合併營收12.78億元創歷史新高，較去年同期大幅成長32%；雖然第3季為產業傳統淡季，虎山受惠於歐美市場出貨穩定以及持續導入新產品帶動營收成長；稅後...自立晚報 ・ 4 小時前
裕慶-KY 3Q 3.59元 前3季5.41元
【記者柯安聰台北報導】裕慶-KY（6957）公布2025年第3季財報，受惠商用展示架ODM訂單動能持續放大，加上新台幣兌美元匯率貶值挹注，稅後淨利1.94億元，季增419％、年增132％，每股稅後盈餘...自立晚報 ・ 3 小時前
廣西｜辦林木業大會 聚焦智慧升級
「2025世界林木業大會」及「廣西國際林產品展」將於21日至23日在南寧舉行，聚焦「數位智慧賦能林木業」。大會預計吸引超過30國的官員、國際組織代表、大陸相關部會、40多所大學專家及200多家企業參與，建立產學研用合作平台。期間將舉辦林產品國際貿易等多場論壇，探討生態產品價值實現等議題。中時財經即時 ・ 4 小時前
美國│Fed理事巴爾呼籲 金融業採用AI應設保護措施
美國聯準會（Fed）理事巴爾（Michael Barr）近日呼籲，金融業在核心功能方面採用人工智慧時，需要設立明確保障措施來防止風險。他指出，AI系統之間進行交易可能加劇市場波動，甚至引發系統性風險。中時財經即時 ・ 4 小時前
英國│PayPal暌違近2年重返英國市場
數位支付平台PayPal 12日宣布重返英國，距離該公司因應英國脫歐調整業務退出市場已過近兩年時間。此次重新推出的服務將讓英國用戶於線上與實體商店使用PayPal進行支付。英國用戶將可申辦通用全球且免交易手續費的簽帳卡與信用卡，並可參與PayPal+會員獎勵計畫。中時財經即時 ・ 4 小時前
世紀*Q3稅後1.09元 構築AI智慧大健康
【記者柯安聰台北報導】世紀民生*（5314）12日召開董事會，通過2025年第3季合併財務報告。第3季稅後淨利3.17億元，每股稅後盈餘為1.09元；累計2025年前3季合併營收18.54億元，稅後淨...自立晚報 ・ 3 小時前
德國│Google宣布在德投資64億美元發展雲端基建
Google宣布未來數年將在德國投資55億歐元，擴充雲端基礎建設，包括在法蘭克福附近新建資料中心，並擴建位於黑森邦（Hesse）的營業據點。這項計畫將於2026至2029年間進行，上述兩地分別將有大約100名員工參與。Google德國主管表示，這項計畫預計創造約9,000個間接就業機會。中時財經即時 ・ 4 小時前
浙江｜常山苦橙產值 估逾70億人民幣
常山苦橙近日開始採收，據估算，2025年全產業鏈總產值將突破人民幣70億元。目前常山已有21家苦橙深加工企業，如艾佳果蔬、柚香谷等，已開發出包含飲料在內的八大類108款產品，深加工轉化率達65％。當地銷售動能強勁，有專業合作社與企業達成包銷合作，因需求暢旺，甚至需要動員周邊果農聯合供貨。中時財經即時 ・ 4 小時前
網路家庭第三季營收85.32億年增1%
(記者謝政儒綜合報導)網路家庭集團（8044-TW）今（11/12）日召開董事會並公布114年第三季財務報告。本季合併營收為新台幣85.32億元，年增1.0%。同時，在3C品類銷售動能續強下，個體營收...自立晚報 ・ 3 小時前
山東｜進博會山東館意向訂單逾人民幣2億元
第八屆進博會期間，山東省邀集省內43家大小老字號企業、以及外貿企業參加進博會人文交流活動。初步統計，11月5日至10日的6天展期，山東館累計接待觀眾近9萬人次，現場銷售額達人民幣（下同）735萬元，意向訂單突破2.3億元。中時財經即時 ・ 4 小時前
重慶｜「十四五」期間經濟總量逾人民幣3兆元
「『十四五』時期重慶高品質發展報告」顯示，截至2024年底，全市地區生產毛額人民幣（下同）3.22兆元，較2020年增24.7％，成為中西部首個經濟總量超過3兆元的城市。報告稱，「十四五」時期，重慶勞動生產率提升預計每人18.9萬元，高於全國年均增長5.9％。中時財經即時 ・ 4 小時前
香港｜投資人信心偏強 科技板塊最受歡迎
大新銀行公布首個「投資人信心指數」為68，顯示受訪者對市場後勢持樂觀態度。其中，富裕客群與高資產值投資人信心尤為突出，分別達70及77。在投資主題上，科技板塊持續領先，52％的受訪者表示未來一年將關注相關投資機會，較過去12個月上升11個百分點。中時財經即時 ・ 4 小時前
美國│谷歌與Turkcell簽署雲端技術合作協議
土耳其電信營運商Turkcell表示，他們已與谷歌簽署一項關於雲端技術策略合作的協議。作為協議的一部分，該公司將擴大旗下資料中心基建設施，並計劃在2032年底前投資10億美元。中時財經即時 ・ 4 小時前
共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛
9月25日晚上10點，馮晨軒結束小型演唱會後，與一名身穿細肩帶上衣的女子一起離開會場，兩人一路有說有笑，互動自然親密。隨後在館外稍作停留，只見馮晨軒妙語如珠、讓女伴笑聲不斷，他還使出「摸頭必殺技」溫柔地輕撫孟潔的頭，互動就像是一對戀愛中的情侶。仔細一看，這位女...CTWANT ・ 1 天前
上海｜併購市場是投資中國未來的黃金通道
上交所副總經理王泊12日在上交所國際投資者大會上表示，併購市場是投資中國未來的黃金通道。上交所將繼續提升制度包容性、適應性，打造適配科技創新和外資需求的併購重組制度環境；提升監管包容度，充分尊重市場主體的首創精神，支持各類優質併購案例加快落地。中時財經即時 ・ 4 小時前
越南│準備與美國簽定貿易協議
越南副總理裴青山指稱，美越在華府進行新一輪談判，越南正準備與美國簽署貿易協議。他呼籲美國商界協助美越談判，讓彼此儘快簽定公平且平衡的貿易協議，並敦促美國政府承認越南是市場經濟，和解除高科技產品出口限制。中時財經即時 ・ 4 小時前
台灣大哥大召開114年度第三季法說會
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大今(12)日召開114年第三季線上法說會，公布114年第三季合併營收463.4億元，營業利益51.2億元，EBITDA 106.3億元，稅後淨利為36.1億元，稅後EP...自立晚報 ・ 3 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 18 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 19 小時前