新北電影院又倒1間！美麗新宏匯突爆今熄燈 在地人錯愕：人潮很多

板橋秀泰影城才在今年8/31熄燈，不料2025還沒過完，新北再傳電影院熄燈。美麗新宏匯影城今（22）日發文表示，將在今日起停止營業。聲明曝光後，附近五股、新莊、三重的民眾都相當錯愕，紛紛留言表示，「生意很好欸，我今年來這邊看五部！」、「宏匯假日超多人，真的不唬爛的超級多人。結果你們美麗影城竟然會做不下去」。

美麗新影城在臉書發文表示，親愛的影迷朋友，懷著非常不捨與遺憾的心情通知大家，因營運考量，美麗新宏匯影城將於12/22（一）起停止營業。「感謝一路以來每一位走進戲院、支持我們的你，這段與大家共享電影時光的回憶，我們將永遠珍惜。」

宏匯影城補充，在該影城的儲值金與團體電影優惠券，仍可於美麗新台茂影城、美麗新大直皇家影城繼續使用，若不便前往其他影城，亦可於期限內申請退款。

至於想要退票的民眾，宏匯影城稱，退票期限即日起至2025/12/31（含），每日11:00–18:00；線上購票系統已完成全額退款；現場購票則請消費者攜帶票券至原影城辦理；逾期（12/31後）仍可至美麗新台茂或大直皇家影城洽詢協助。

對此，網友紛紛留言表示，「希望有新影城接手」、「還不錯的影城可惜了」、「好可惜喔，很喜歡耶」、「生意很好欸，我今年來這邊看五部」、「真的是噩耗」、「本來還想去看阿凡達」。

