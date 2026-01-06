新北電競王推迷霧實驗室開放公測

全國指標性的健康識能電競平台「新北電競王－夢幻果島大冒險」推出全新賽季「迷霧實驗室」，即日起開放公測。本季聚焦校園關注的新型菸品等成癮物質議題，透過沉浸式遊戲設計，結合學習與娛樂，讓學童在闖關過程中建立正確的健康觀念。

「迷霧實驗室」以電子煙、加熱菸及檳榔等危害為主題，轉化為遊戲中的虛擬關卡與陷阱。玩家化身「皇家騎士」，在迷霧瀰漫的數位實驗室中冒險，必須運用健康知識答題，才能破解誘惑、順利前進。遊戲已全面公測，提供學生在正式賽事前熟悉題型與操作最佳時機。

新北衛生局長陳潤秋昨（六）日指出，盼結合電競與沉浸式體驗，能在安全有趣的環境中，協助學生建立辨識與拒絕成癮物質的判斷力，透過「玩中學」電競模式，有助於提升學童參與度，培養自我保護能力。