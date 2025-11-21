新北青創齊聚 Meet Taipei展現跨域創新力

「宇宙製造」開發社交溝通虛擬助教改善特教環境，圖中為新北青年局長邱兆梅。 （圖：新北青年局提供）

▲「宇宙製造」開發社交溝通虛擬助教改善特教環境，圖中為新北青年局長邱兆梅。 （圖：新北青年局提供）

「二○二五年 Meet Taipei 創新創業嘉年華」盛大開幕，新北青年局率領十二組橫跨AI科技、教育、高齡照護、生醫、永續社會創新等五大前瞻領域新創團隊，於「新北青創主題館」展示多元創新能量。展期自即日起至十一月廿二日於花博爭豔館舉行，歡迎參觀。

新北青年局長邱兆梅指出，青創基地提供培育輔導、資源媒合、展會參與及品牌曝光，形成完整創業輔助系統。本次參展不僅是新北新創驗證產品、拓展商機並接軌國際重要舞台，呼應市府推動智慧城市與產業轉型方向。今年共帶領十二組團隊展現結合產業需求、創造社會價值的潛能。例如「瞬通科技」以AIoT技術突破智慧長照應用，「和誼科技」則於資訊安全領域展現創新布局。

廣告 廣告

新北參展團隊其中「愛吠的狗娛樂」AI擬真人智慧服務平臺已完成新臺幣三千萬元Pre-A輪募資；「宇宙製造」則協助全台六百多所學校改善特殊教育環境。參展團隊亮點包括宇宙製造推出「AI SOLLY特殊教育社交練習小夥伴」，獲HolonIQ及政府部門評選為台灣代表性教育科技品牌；「歐普斯佳行動科技」以「厝邊MyNeighbor」平台榮獲台灣尤努斯創新獎，展現科技回應社會需求。

青年局將持續整合資源，協助新創落地並接軌市場，讓更多新北青創團隊被世界看見。歡迎對AI科技、醫療生技及社會創新有興趣民眾，十一月廿二日前至圓山花博爭豔館「新北青創主題館」（攤位編號CX-11）近距離交流。