新北青創「土城綠創基地」第5期招募開跑 助青年創業者接軌國際

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市青年局轄下以ESG淨零減碳科技為主題的「新北青創土城綠創基地」，目前正開放招募第5期進駐團隊，招募時間至11月14日止。基地自2023年成立以來，已培育77組新創團隊，協助團隊取得海內外訂單，創造上百萬營業額，歡迎青年創業者加入，共同打造綠色未來新商機。

土城綠創基地位於土城員和社會住宅2樓，辦公空間250坪，設14間獨立辦公室與8個共同工作座位，提供專業顧問輔導、創業課程、海外補助及國際展會曝光機會等支援。前一期進駐團隊包含「大禾國際生技」、「全穎智聯」、「思源醫材」、「邁薩資通」等，都在進駐期間取得海外訂單與實質業績。

「大禾國際生技」總監蕭秉澧分享，團隊研發無化學添加、天然環保且具永續理念的系列清潔配方產品，以「聰明洗」品牌熱銷國內外，於進駐土城綠創基地後，不僅獲得創業資源輔導，更透過海外補助，參加馬來西亞與菲律賓台灣形象展，獲得多國買主青睞，也簽訂海外經銷商拓展海外市場機會，讓品牌走向全球。

青年局長邱兆梅表示，土城綠創基地委由國立陽明交通大學產業加速器暨育成中心營運，注入更強大的加速能量與國際鏈結資源，除了協助團隊銜接政府輔導計畫、天使投資基金「台本新創基金」等，更將安排與緯創前瞻中心、鴻海智權中心、LCIA低碳產業永續聯盟等大型企業進行概念交流與策略合作，支持新創從研發、募資、市場拓展到接軌國際市場的完整輔導策略，欲報名者可線上申請。

