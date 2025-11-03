新北青創「土城綠創基地」第5期招募開跑

日本最近偵破一起發生在26年前的懸案，因為情節非常戲劇性，受到全國關注。這一件命案發生在1999年，名古屋一位32歲的主婦在自家被殺害，當時只有兩歲的兒子也在場。被害人的先生為了保留現場跡證，搬家以後繼續支付案發公寓的租金，當年的擺設完全沒動，連血跡都沒有清理，就是想要抓到凶手。26年下來花了2200萬日圓，相當於台幣4百多萬。不過愛知縣警方多年以來，動員超過10萬人力，前前後後訊問超過5000人，卻一直沒有找到破案的關鍵線索。直到上個（10）月底，DNA檢驗結果出爐的前夕，凶嫌突然向警方自首。被害人的先生知道這個人的身份之後，更是大吃一驚，原來凶手是他的高中同學，當年還曾經送巧克力向他告白，但是男方沒有回應，之後雙方也完全沒有聯絡，直到案發前一年的一場同學會，稍微聊了天，誰想到她會找上門來、還殺了自己的太太。從時間順序來看，凶手是告白被拒20多年之後才殺人，又過了26年才落網。警方表示，嫌犯的供詞符合案發情況，但詳細的犯案動機還有待釐清。

公視新聞網 ・ 12 小時前