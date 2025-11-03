新北青創「土城綠創基地」第5期招募開跑
(記者謝政儒綜合報導)新北市政府青年局轄下以ESG淨零減碳科技為主題的「新北青創土城綠創基地」，即（3）日起開放招募第5期進駐團隊，在全球推行淨零轉型及綠色科技的當前趨勢下，該基地自112年成立以來已培育77組新創團隊，透過專業顧問輔導，協助團隊成功取得海內外訂單，創造上百萬營業額，歡迎具永續精神與創新科技的青年創業者加入，共同打造綠色未來新商機。
新北市青年局長邱兆梅表示，「土城綠創基地」委由國立陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）營運，注入更強大的加速能量與國際鏈結資源，除了協助團隊銜接政府輔導計畫、天使投資基金「台本新創基金」等，更將安排與緯創前瞻中心、鴻海智權中心、樺漢科技集團、亞太加速器網絡協會（AAN）及LCIA低碳產業永續聯盟等大型企業、多元組織進行概念交流與策略合作，支持新創從研發、募資、市場拓展到接軌國際市場的完整輔導策略。
「土城綠創基地」位於土城員和社會住宅2樓，250坪辦公空間，設有14間獨立辦公室與8個共同工作座位，提供專業顧問輔導、創業課程、海外補助及國際展會曝光機會等支援。自基地開設以來，已培育77組新創團隊，前一期進駐團隊「大禾國際生技」、「全穎智聯」、「思源醫材」、「邁薩資通」等，均在進駐期間取得海外訂單與實質業績成果。
進駐團隊之一「大禾國際生技」總監蕭秉澧分享，團隊研發無化學添加、天然環保且具永續理念的一系列清潔配方產品，以「聰明洗」品牌熱銷國內外。於進駐綠創基地後，不僅獲得創業資源輔導，更透過海外補助成功參與馬來西亞與菲律賓台灣形象展，不僅獲得多國買主青睞，更簽訂海外經銷商拓展海外市場機會，讓品牌走向全球舞台。
