新北青年局推三大主軸 打造AI孵化器助青年接軌國際

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府青年局3日於市政會議進行專案報告，由局長邱兆梅分享近期成果；並提出「打造AI人才孵化器」、「擴大青年創意導入城市」、「強化國際連結與公民外交」三大政策主軸，協助全市 115 萬名青年接軌職場、接軌市場、接軌國際。

圖／新北市政府青年局長邱兆梅於市政會議分享2025成果及展望。（新北市政府青年局提供）

新北市長侯友宜聽取「打造新北青年力－城市培養青年，青年驅動城市」專案後表示，新北青年是城市前進的重要動能，市府以「科技青年、藝文青年、社會青年」三類族群為核心推動政策，從職場技能、創新思考到國際參與，全方位培力；期望讓新北青年走向世界、讓青年創意成為城市改變的力量。

侯友宜指出，青年是城市核心競爭力，因應 AI 科技浪潮，新北推出「AI 人才孵化器」作為主軸政策，透過開辦 NVIDIA、AWS 等國際認證 AI 課程，提供青年與國際標準接軌的技能；同時藉由「青年再創．老店新妝」計畫及 SDGs 提案競賽「Social Designer 青年永續社會設計挑戰賽」，讓青年參與城市治理。

侯友宜說，市府持續強化青年進入職場的歸屬感及定位，提供國際企業所需的數位技能，增加青年藝術家與設計人才的展示舞台，也培養青年參與城市力量，讓青年創意翻轉城市。

青年局補充， 113 至 114 年間，青創基地成功協助 9 組進駐新創團隊募資，總金額達新台幣 3 億元，展現青年創業者的強大創新能量，也顯示新北與具前景的新創方案已建立深度合作關係；期盼未來團隊成功打入產業鏈、甚至走向海外上市後，能持續回饋並帶動新北產業發展。

