新北青年局推動AI與國際創意打造即戰力助新創募資達3億

▲AIx國際x創意新北打造青年即戰力領先全台開辦 NVIDIA官方AI認證課程。。（圖：新北青年局提供）

新北市政府青年局今（三）日於市政會議提三大政策主軸，包括打造AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交，協助新北一百一十五萬名青年接軌職場與國際。

市長侯友宜肯定青年局率全台之先，開辦NVIDIA、AWS等國際認證AI課程，透過老街改造、公開提案競賽讓青年參與城市更新。他強調，青年局不是補助，而是賦能青年共同創造新北未來，投資青年就是投資新北的下一個十年。

青年局長邱兆梅指出，青年局以「科技青年、藝文青年、社會青年」三族群為核心，提供創業輔導、職涯發展與公共參與，翻轉過去「服務青年」模式，改以投資青年、邀請青年「服務城市」。「新北有課UKO」整合職涯諮詢、培力課程與職場實習，今年已服務逾一萬四千人次。「青年再創．老店新妝」計畫翻轉五間在地店家，於七月舉辦《新新常》音樂展演，八月開幕「中和藝文基地」，以及明（一一五）年將啟用「新板設計基地」。

青年局亦參與ATCC競賽，代表隊「造橋鋪路」以《育兒深呼吸》奪全國第三名，目前正與第一線居托中心、專家討論試行方案；主辦「Social Designer青年永續社會設計挑戰賽」第四屆，六組團隊完成公開發表。國際方面，率團參與NextRise二○二五年首爾、InnoVEX、Meet Taipei等展會，並與Amazon Global Selling合作。知名「新北國際街舞大賽」今年吸引三千四百多人次，前三名直送CIDC天安國際賽。另與AIT合作設立「美國資料專區」舉辦文化講座，吸引上百人參與。

邱兆梅宣布，一一三至一一四年間，青創基地協助九組新創募資，總額達三億元。為了協助青年提前體驗職場，今年亦新增「新北青年實習專區」與新北經發局合作，將新北企業實習職缺統整提供，助青年順利接軌職場。同時年底青年局將於十二月廿七日首度舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」，以多元活動凝聚青年族群。