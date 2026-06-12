新北青年局推AI實戰職涯營全額補助6.6萬課程 助攻AWS國際雙認證

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AI實戰職涯營要求學員進行Pitch簡報演練展示專案成果與創新應用構想。（圖：新北青年局提供）

▲AI實戰職涯營要求學員進行Pitch簡報演練展示專案成果與創新應用構想。（圖：新北青年局提供）

新北市政府青年局「2026年AI Practitioner Program（AI實戰職涯營）」即日起開放報名，由市府全額補助市值六‧六萬元課程，規劃三個月密集培訓，導入Amazon Web Services（AWS）技術專家授課，協助二十一至三十歲青年考取「AWS AI Practitioner」與「AWS Cloud Practitioner」雙國際認證，安排AWS企業參訪。結訓後享有「伊雲谷數位科技」三十個熱門職缺優先推薦，協助青年迎戰AI浪潮。

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新北青年局長邱兆梅今（十二）日表示，AI已成為各行各業重要能力，本次課程擴大招募至二十五名，升級課程內容與人才媒合機制，期望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才。課程除證照班，亦包含互聯網大學九堂實戰課，涵蓋自動化流程設計、免程式碼製作AI Agent、簡報技巧等，並於十月舉辦「Demo Day成果發表會」，由企業命題，學員提出具市場可行性的解決方案，優勝隊伍將獲企業客製化職涯輔導。

活動即日起至七月十二日受理報名，將透過初審及Coffee Chat交流會選出二十五名學員。凡報名者均可獲六堂十小時免費線上課程，前四十名完成者即使未入選也能參與AWS企業參訪。正取者須繳新臺幣一千元保證金，符合出席規範並完成結業條件後全額退還。相關資訊請至新北市政府青年局官網報名網頁（https://ntpcyouth2022.pse.is/96suzk）查詢。