新北青年展現國際交流力 耶誕城化身外交舞台
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府青年局昨（28）日邀請17位完成「國際青年人才培育計畫」的青年擔任城市外交大使，為駐台外交官與來自18個國家的在台外籍學生進行導覽，全程以英語介紹新北歡樂耶誕城的文化背景與2025「馬戲嘉年華」主題，讓新北青年實際體驗第一線國民外交，並展現跨文化溝通能力。
參與活動的貴賓包含貝里斯駐台大使Katherine Vanessa Meighan、史瓦帝尼外交官Nana Fakudze以及來自18個國家、26位在台灣就學的外籍學生。
青年局長邱兆梅表示，台灣的國際地位特殊，深受全球局勢變動影響，因此年輕人更需要培養對國際事務的敏銳度，與建立跨文化友誼的能力。因此新北市青年局搭起國民外交橋梁，持續辦理「國際青年人才培育計畫」，藉由課程與體驗設計提升新北青年國際交流能力。
她說，「新北歡樂耶誕城」不但是新北重要觀光盛事、也是具有台灣特色的代表性聖誕景點，邀請國際友人實地參觀別具意義。此次由17位學員設計新北歡樂耶誕城英語導覽，透過新北耶誕城城市級的國際舞台，讓青年將「國民外交」付諸實踐應用，展現年輕世代從新北出發、連結國際的專業、自信與創新。
此外，邱兆梅指出，為增進國際與多元領域的青年交流，將於12月27日首次舉辦專屬青年的年末派對「YOUTHMAS青年耶誕趴」，活動包含樂團表演、交換禮物、節慶包廂體驗等，歡迎所有青年齊聚，活動詳情請上新北市青年局網站、IG。
參與活動的台灣大學學生陳政廷表示，自己對於國際交流很感興趣，新北市青年局的這個計劃提供了難得的機會，不僅有豐富充實的課程，還包含服裝禮儀、實際外交工作分享，更安排導覽活動，讓對外交工作有興趣的青年有了實作的機會。此外，在過程中也認識了很多跨文化的夥伴，在交流中互相啟發，充分體驗到公民外交的力量。
來自銘傳大學的活動學員林安琪分享指出，跨國的文化交流經驗是很難能可貴，非常鼓勵大家永遠要勇敢跨出第一步，就算英語講錯也沒有關係。
