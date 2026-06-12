即時中心／高睿鴻、許雯絜報導

穀保家商因擁有實力堅強的棒球隊，在我國球壇頗負盛名，該校長年稱霸青棒，曾4次拿下黑豹旗冠軍、高中棒球聯賽（硬式木棒組） 7度奪冠、目前也於國際城市U18棒球邀請賽保持8連霸金身；除了球隊實力堅強，更堪稱我國優秀棒球員搖籃，如近期旅外強將林昱珉、孫易磊、或中職球星王威晨等人，均出自穀保之手。但近期卻驚傳，穀保家商因受少子化衝擊將熄燈，棒球隊未來何去何從備受關注，新北市長侯友宜也出面回應了。

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因應學校即將轉型，在我國青棒威名赫赫、累積32年歷史的穀保家商棒球隊，傳出因校方將於116學年度停招，也必須跟著退出台灣棒壇。但近日卻傳出好消息，現仍效力於穀保的球員，未來將全數轉移至新北市立三重高中、並且會繼續身穿著名的「穀保藍」球衣，讓不少新北球迷感到欣慰。





快新聞／新北青棒強權「這學校」驚傳要熄燈！球員動向曝光 侯友宜全說了

去（2025）年新北富邦U18冠軍戰，新北藍隊展現強大攻勢，以12比1大勝雲林縣拿下冠軍。（圖／新北市府提供）





侯友宜今（12）天受訪時說，目前新北市政府尚未收到穀保家商停辦、停招甚至改辦的計畫，還在等待後續動態；但他也坦承，已經知道穀保家商正在面臨轉型挑戰。侯友宜對此表示，新北市一向的態度，就是要充分照顧基層選手、讓他們能安定地打球，並且，也可在運動科學化訓練的狀況下，得到更充分保障，這個精神永遠不會變。

因此他也說，無論穀保家商未來如何，「穀保家商的棒球魂，我們都一定要全力支持跟守護，這是我們一向的態度」。侯友宜表示，希望台灣也能像穀保家商一樣，給予選手更優秀的條件，不僅出產能打職棒的選手，甚至還可以跟國際競爭。他另也強調，自己都以穀保家商的所有選手為傲，很多現階段的職棒選手，不管是到日本打球、或是留在台灣的職棒選手、甚至不少國手，都是出自穀保家商；身為新北市長，侯友宜說，他很感恩穀保家商，未來也會繼續秉承穀保家商的棒球精神，一定要把根留在新北。

另外，今日侯友宜也到新莊慈祐宮視察，他說明，該廟為新北市拜媽祖的市定古蹟，但前段時間，因受到鄰損問題，所以特別來向媽祖請安、致歉，並承諾會攜手大家同心齊力，將市定古蹟恢復原狀。侯友宜說，他常常講，除了要發展新建設，歷史古蹟及文化也要顧好，特別是新莊過去素有「一府二鹿三新莊」之稱，歷史記憶都在新莊老街，所以更要好好照顧這裡的歷史文化。

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