新北青農推低碳茶體驗遊程

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王盛翔帶孩子認識茶園，推動永續農業傳承。



（圖：新北市農業局提供）

▲王盛翔帶孩子認識茶園，推動永續農業傳承。



（圖：新北市農業局提供）

永續農業在青農手中迸出新火花。新北市農業局表示，新北青農王盛翔與黃耀寬，近年致力於將茶產業與循環經濟結合，不僅透過永續農法種茶，今年更創新研發「包種茶純露」與「碧螺春茶酒-星漩酒」，並自即日起推出系列「低碳茶體驗遊程」，讓民眾透過食農教育，深度認識新北好茶。

在坪林深耕的「本家茶名坊」青農王盛翔，曾奪下全國機採茶菁技術競賽冠軍，他不僅協助同業取得產銷履歷，更積極推動二、三級產業轉型。他開發的包種茶純露，讓茶香成為日常可得的舒壓小物，並串聯氧森谷花園餐廳及鐵馬樂園，規劃出低碳旅行路線，展現茶產業結合觀光與公益的多元價值。

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三峽「天芳茶行」青農黃耀寬同樣展現創新力。不僅曾獲紅茶製茶技術亞軍，今年更以碧螺春奪下評鑑特等獎。他堅持全株利用理念，將修剪後的茶枝轉化為肥料，茶葉碎末研磨製成茶粉，應用於「碧螺春茶乳捲」等產品，並開發出結合手沖概念的「柚花碧螺春」。近期他更引進次世代速萃技術，與在地樹林酒廠合作推出茶酒，成功將傳統茶產業推向高附加價值的產業升級。

面對外界對青農投入永續農業的好奇，兩人皆強調這是產業必然趨勢。王盛翔希望透過產品與遊程，為步調緊湊的現代人提供喘息空間；黃耀寬則認為，減少環境負擔與提升產業品質並非互斥，而是產業永續的關鍵。兩人也感謝新北市農業局在製茶設備與食農教材上的協助。