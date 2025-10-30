新北靠AI「神速」預警 奪天下城市治理卓越獎首獎

新北水利局勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，水利局領獎代表副局長張修銘(右)與頒獎者成功大學林子平教授(左)合影。（圖：新北市水利局提供）

面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，二十九日勇奪二０二五「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。新北市不僅是全國唯一獲此殊榮的水利單位，更展現了用科技打造韌性城市的絕對實力。

水利局長宋德仁表示，以前一遇到大雨，防汛人員得火速衝到現場，但資訊零散並有時間落差，往往影響防汛決策的判斷。如今透過智慧防汛平台，上至決策高層，下至第一線同仁，只要一支手機在手，就能像擁有千里眼一樣，即時掌握從天空到地底下的所有水情。這套系統讓防汛工作從過去的被動救災，徹底轉為主動應變，整體應變時間比以往至少提前了二小時以上，確保能第一時間精準掌握、迅速處理。

宋德仁說明，智慧防汛平台以第一線防汛人員需求為導向開發系統，整合「全時監測、ＡＩ判斷、即時推播」，每分鐘可處理六萬筆數據，並即時同步推播至二十九區公所，大幅提升應變效能。此外，平台已在八座抽水站導入ＡＩ操作，將防汛決策從傳統單純依前池水位，進化為同時納入上游下水道水位資訊，提醒人員及時啟動或加開抽水機組，精準發揮抽水效能。

他指出，為有效騰出滯洪空間，新北在硬體上持續創新，運用十六座抽水站進行預抽，可騰出五十七點八萬噸 滯洪空間，同時結合九所「透保水校園」建置了 四點八萬噸容量，這些設施都能與平台串聯，進行遠端操作多次排空，大幅提升防洪成效。

不僅如此，新北市更在制度上超前部署，早在二０一六年就率全國之先制定「透水保水自治條例」，要求各開發基地設置透保水設施，這項規定已累積提供約二百二十三點七萬噸容量。透過政府主導（抽水站/校園）與民間參與（建案）的公私協力與科技治理，新北已總計創造出近三百萬噸的滯洪空間，成功打造更具韌性的智慧防災城市。

水利局表示，此次榮獲第三屆「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，關鍵在於智慧防汛平台的建置與應用，成功整合六０七處監視器進行即時積淹水影像辨識，並透過LINE自動推播至防汛群組，讓防汛人員得以提早二小時以上啟動應變，如此前瞻性方案值得其他縣市借鏡與推廣。

今年共有二十二個城市、一百七十一件專案角逐，新北市憑藉「解決積淹水沉痾」、「發展智慧防汛平台」、「提升城市滯洪量能」三大創新作法，最終勇奪最高榮譽首獎。未來，水利局將持續以科技為後盾，提升城市韌性，守護市民安全，打造一座「不怕淹」的韌性城市。