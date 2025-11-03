新北頂加套房 拆逾三百件

針對頂樓加蓋並隔成多間套雅房出租牟利的違建，新北市府列為優先強制執行拆除對象將持續嚴查。（新北拆除大隊提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

針對潛藏高密度居住公安風險的頂樓加蓋，並隔成多間套雅房出租牟利的違建，新北市府拆除大隊近期先後強制拆除新莊瓊林路及板橋光正街等二處頂加違建，並收取拆除費。拆除大隊表示，頂樓加蓋列為優先強制執行拆除對象，統計今年到九月為止，已拆除改善超過三百件違建案例。

工務局長馮兆麟指出，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自一０九年八月發布實施，凡違建符合影響公安、環境衛生等情形，將執行強拆並收費，防止釀成公安意外，尤其頂樓加蓋隔成多套房出租違建將持續嚴查拆除。

工務局拆除大隊指出，影響公共安全擅自增設多電表格局之套房且出租使用行為，經二次函文通知違建人需配合出席勘查，若涉及規避檢查與拒不見面者，將依違反建築法規定處六至三十萬元罰鍰，倘仍拒不見面者將連續處罰。

拆除大隊表示，頂加違建套房因人員進出複雜，屬營利行為，如遇到火災、地震或消防設施不完備，就存在著高公安風險，進而嚴重影響居住安全；為降低有公安疑慮違建，自一０四年至今年九月底已拆除或改善超過三千五百餘件，而今年到九月就拆除改善逾三百件。並為落實使用者付費原則，倘經勸導仍未自行拆除改善者，經市府執行強制拆除外，違建人仍須負擔拆除費用。