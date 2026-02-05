【商家指南推廣專題】

在居住空間設計中，每個人的需求與生活方式都不相同，無論是為新家打造專屬於自己的風格，還是為老屋注入新的生命力，找到專業且值得信賴的設計團隊十分重要。擁有16年設計以及施工經驗的晶澄設計，憑藉對細節的專注與卓越的施工品質，成為新北預售屋客變推薦的不二之選，同時也是老屋翻新領域的佼佼者。

晶澄設計的總監從高中時期便開始接觸室內設計，早年透過手繪技術奠定基礎，並在學長的公司中累積豐富的實務經驗。儘管當時未能進入大學，但憑藉對設計的熱情與不斷進修的精神，總監不僅完成了學業，還在設計領域內展現出卓越的創新能力。早期的室內設計多以天馬行空的概念見長，但隨著時代的變遷，晶澄設計逐漸形成以人性化與功能性為核心的設計理念，不僅如此，創辦人更特別學習了木工技術，解決當時木工人員的技術問題，提升設計與施工的整合能力。

「買房子是人生大事，裝潢則是迎接新生活型態的開始。」晶澄設計總監談到，能參與客戶人生的重要時刻，是設計師最大的榮幸與動力。在長年的服務中，許多客戶都變成朋友，在完工後仍保持聯繫。多年來，晶澄設計累積了無數成功案例，從初次為客戶打造理想居所，到再度受託設計他們的第二間房，甚至是為下一代準備的新家，都成為品牌的最佳口碑。

在現代設計市場中，許多年輕設計師專注於繪圖技巧，卻忽略了施工現場的實際情況。晶澄設計的總監指出，真正好的設計，除了美觀之外，還需考慮到施工的可行性及材料的適用性。以台灣的氣候為例，許多進口材料需要額外的工序才能延長使用壽命，而這些細節正是晶澄設計能在新北預售屋客變推薦品牌中脫穎而出的原因。

隨著時代的演變，室內設計的經營模式也從口耳相傳，逐漸轉向數位化與社群媒體的發展。晶澄設計敏銳地察覺到這種轉變，開始透過記錄作品、準備資料，讓更多人能透過網路了解品牌的專業與成果。然而，無論時代如何改變，晶澄設計始終堅持品質與承諾，從詳細的設計規劃到嚴謹的施工管理都面面俱到，且絕不隨意增加額外費用，讓客戶能清楚掌握總預算，同時提供一年的保固及永久售後服務，確保每一位客戶入住後都能無後顧之憂。

晶澄設計希望透過設計，改變客戶的生活方式，並在每個空間中融入藝術與實用的考量。目前，品牌提供的服務包括：單純設計規劃、舊屋翻修整建、局部修改處理、商業空間設計、設計規劃施工、各類整修工程、壁畫壁貼訂製、居家牆面裝飾、家具、飾品代為選購。如果您正在尋找新北預售屋客變推薦品牌，或是專業的老屋翻新服務，晶澄設計將是值得您信賴的夥伴。

