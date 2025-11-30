新北預算增 議員盼「區區有體育班」

新北市體育局民國115年度預計增加9.6億元預算，市議員陳儀君就指出，若「區區有體育班」不僅可以增加體育績優生留在新北市誘因，也可以增加從事體育教育的教職名額。體育局長洪玉玲回應，新北市推廣升學管道多元化，體育績優生也可透過體育績優管道升學留在新北市，在地就學銜續達9成以上，將持續評估各種類發展及區域性逐步開缺。

陳儀君指出，新北市29區僅有17區高中職有設置體育專班，並且部分前段班的學校如板橋高中等，也都沒有體育專班，但學生就學應該考慮德智體群美，若能廣設體育班達到「區區有體育班」，並推動前段班高中也設置體育班，不僅可以增加國中體優生留在新北市的誘因，也可以增加從事體育教育的教職名額。

陳儀君指出，新北市號稱運動城市，雖然辦了很多國際賽事如萬金石馬拉松等，但最實際的日常工作還是需要回歸到體育人才的培育，體育局除了明年度預算大增外，中央運動部預算也增長，呼籲市府除了多爭取中央經費回到地方挹注外，也應該著重在人才培育的發展。

洪玉玲回應，新北市因應中央政策檢討體育班方向，對於縣市國小體育班設有總量管制，至於高中升學管道，新北市推廣升學管道多元化，體優生不一定需要倚賴體育班入學，也可以運動績優管道升學，高中在普通班就讀、留在新北在地就學。

體育局補充，新北市培育運動人才，從學校三級培育30項運動種類，銜續四級全國及國家代表隊。公立高中職「校校有體優生」，每年900名額供國中體優生至鄰近行政區就讀，在地就學銜續達9成以上，將持續評估各種類發展及區域性逐步開缺。