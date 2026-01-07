新北預算過了！民進黨點名：藍營別再卡中央

即時中心／温芸萱報導

新北市議會今三讀通過2026年度總預算單位預算，歲出2612億元，較去年增加387.44億元，經三黨協商統刪6億4700萬元。民進黨團爭取老人假牙補助、愛心敬老卡擴大使用等福利有具體成果。黨團總召廖宜琨直指，中央總預算至今未送立法院審議，呼籲市長侯友宜應與藍營立委溝通，高抬貴手，勿再卡中央預算，讓中央補助地方項目得以提早確定，保障市民權益。

新北市議會今天日三讀通過新北市政府2026年度總預算案的單位預算。單位總預算歲出原列2612億元，較2025年度增加387.44億元，歲入歲出差短130億，經三黨黨團協商確認統刪6億4700萬，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整刪除，民進黨團爭取到研議老人假牙補助、愛心敬老卡擴大超商使用都有具體成果，為市民荷包與福利爭取最大效益。

民進黨團總召廖宜琨表示，今日民進黨團在大會提出臨時動議案，要求比照台北桃園辦理，新北市國中小營養午餐免費進行討論，希望新北比照鄰近城市都在提升福利待遇、照顧下一代時，不要讓新北市在城市競爭力與社會福利公平性上，淪為北台灣的後段班。

接著，廖宜琨指出，2026年中央總預算案到現在還沒有付委尚未送至立法院審議，地方對於今年的新興計畫預算已是惴慄不安，新北市的預算已然通過，呼籲新北市長侯友宜應與自家立委溝通，高抬貴手讓中央預算得以審議，中央補助地方項目也能提早確定。

最後，廖宜琨強調，預算都是用在人民身上，多數尊重少數，理性討論溝通，才是市民之福，今天新北市的預算順利通過，也希望市府要遵守財政紀律，不要浪費公帑。

