新北頒市長獎 5178位畢業生得殊榮

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新北市府辦理114學年度市長獎等優秀獲獎學生表揚活動。左起為三峽國中學生蔣雨希、光榮國中學生陳予澤、錦和高中學生陳柏宇、新北高工資訊科學生許邵安。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕6月是畢業季，新北市府辦理114學年度市長獎、適性市長獎、品學模範市長獎暨優秀身心障礙學生代表表揚活動，市長侯友宜說，這屆共表揚5178位高中職、國中小學生；錦和高中學生陳柏宇面對家庭環境挑戰仍堅持向學，在生物學科領域頭角崢嶸，更受訓成為防災士；新北高工學生許邵安透過適性安置進入資訊科就讀，代表學校奪下全國身心障礙者技能競賽「網頁設計」職種金牌，是適性發展、自我突破典範。

侯友宜表示，新北學子在學業、技藝、品格、才藝及克服困難等不同領域展現成果，「今天，你們是新北的驕傲；明天，你們將創造台灣的未來」，他也感謝親師共同支援學子，共同成就孩子的重要時刻，期勉學子秉持良善品格、積極態度與腳踏實地的精神持續邁進。

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教育局長張明文介紹，許邵安進入資訊科就讀，在師長鼓勵下逐步找到學習方向，高一就考取電腦軟體設計丙級及電腦硬體裝修丙級技術士證照，也勇奪勞動部第18屆全國身心障礙者技能競賽「網頁設計」職種勇奪金牌。

教育局說，陳柏宇堅定向學，高中三年成績名列前茅，自然科表現尤為突出，曾獲校內生物學科能力競賽第一名，並代表學校參加新北市生物科能力競賽獲佳作；擁有服務精神的他，曾擔任榮譽服務隊員及副大隊長，並受訓為新北市防災士。

教育局介紹，光榮國中學生陳予澤在國中田徑生涯共奪8金，在全中運賽場包辦100公尺、200公尺、4×100公尺接力、4×400公尺接力及4×400公尺混合接力等5面金牌，同時打破2項大會紀錄；面對傷病調整與賽前壓力，他秉持毅力堅持訓練，為自己完成階段性目標，也為新北體育寫下亮眼成績。

教育局指出，三峽國中學生蔣雨希國小、國中都獲得學習卓越市長獎肯定，今年再奪品學模範市長獎；她積極參與校內外競賽，多次入選校內刊物投稿，在國語文演說及新北市英文菁英盃獲得佳績，連續2年獲校慶運動會800公尺亞軍。

教育局補充，今年表揚分為4場次辦理，這屆共有5178位高中職、國中及國小優秀學生獲獎，包含高中職999人、國中1551人、國小2021人、適性市長獎193人、品學模範市長獎代表384人及優秀身心障礙學生30人。

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