新北頒領航金獎 道家人文協會榮獲最佳奉獻獎

【民眾新聞葉柏成新北報導】「新北市人民團體領航金獎」今〈5〉日在市府登場，共表揚近300個優秀人民團體。今年最受矚目的「年度最佳領航奉獻獎」由「社團法人中華道家人文協會」脫穎而出，是此屆最高殊榮。

市長侯友宜致詞肯定所有得獎團體「不遺忘新北市的每一個人」，以行動展現什麼是關懷、什麼是永續的愛，這股力量貫穿全市404萬市民，也是新北最珍貴的資產。他說，今年得獎團體在各領域展現亮眼成果，政府的力量有限，但因為有人民團體並肩同行，才能把善念串成一股正氣的力量，讓關懷在新北持續發生。

《圖說》侯友宜市長頒贈領航金獎肯定得獎團體，以行動展現關懷和永續的愛，這股力量貫穿全市404萬市民，也是新北最珍貴的資產。〈社會局提供〉

例如；「新北市中小學家長會長協會」守護偏鄉高風險家庭、穩定學生就學；「新北市愛三心關懷協會」陪伴癌症病患走過身心靈重建；「新北市樂心關懷協會」推動歲末送暖儲值卡計畫等。他說，政府的力量有限，但因為有人民團體並肩同行，才能把善念串成一股正氣的力量，讓關懷在新北持續發生。

社會局長李美珍表示，享有「公益界奧斯卡」盛譽的新北市人團領航金獎，此屆評選熱烈，共選出金獎24家、銀獎58家、銅獎83家及公益獎117家。獲獎團體服務人次逾400萬，捐款及物資總值突破9億元，展現民間力量推動城市前行的強大能量。

《圖說》道家人文協會長期投入弱勢支持與客製化服務模式，理事長張旖(中)曾表示，協會不單是物資捐贈，更希望讓每一個家庭感受到社會的愛「一直都在，不曾離開」。〈社會局提供〉

榮獲最高獎項的「道家人文協會」長期深耕地方，在理事長張旖帶領下，以「愛是用分享的」為核心理念，持續投入弱勢支持，包括連續13年與社會局合作送粽子、9年送母親節蛋糕，每月提供弱勢嬰幼兒奶粉，累計發放8,280罐、受惠5,820人次。

該協會並傾聽偏鄉家庭需求，推動「願望清單」計畫補助更換生活必需品，並舉辦親子市集等活動，讓支持不只到位，更走進家庭生活。侯友宜也盛讚協會「送愛送到位」，是人民團體的典範。