新北領航國際素養 首推土耳其探究實作教材手冊

（記者陳志仁／新北報導）落實108課綱「探究與實作」精神！新北市率全國之先推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，結合跨科合作與實地踏查；今（15）日攜手駐臺北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表，帶領學生認識伊斯蘭世界歷史與當代變遷，深化國際素養與全球視野。

圖／新北市率全國之先推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局指出，教材以「讀萬卷書不如行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野實察，走訪安卡拉大學、當地高中、博物館、歷史遺址與清真寺，蒐集大量第一手教學素材，並獲我國駐安卡拉代表團及駐臺北土耳其貿易辦事處大力協助；透過實地觀察、專家訪談與在地紀錄，使教材兼具學術深度與課堂實用性。

教材內容從「地理篇」、「歷史文化篇」到「當代社會篇」完整鋪陳，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理位置、鄂圖曼帝國歷史、共和國建國歷程，以及近年政治、社會與教育制度變遷，並首度系統整理臺灣與土耳其在經貿、教育及學術交流上的互動成果；同步設計多項跨科探究與實作教案，引導學生思考多元文化、人權、戰爭與難民等全球議題。

教育局長張明文表示，隨著108課綱實施，伊斯蘭相關內容在高中社會科占比提高，但國內中文教材相對不足，土耳其正是理解中東局勢與歐亞關係的重要關鍵；駐臺北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Türkeş）也肯定新北市深化國際教育合作，讓國際素養教育真正走入校園。教育局強調，未來將以土耳其篇為起點，持續發展更多國家與議題教材，拓展學生全球視野。

新北市已成立10個高中課程發展中心，持續提供教師專業成長、課程設計與素養命題等增能工作坊，支持學校發展具國際視野的多元課程；未來會以土耳其篇為起點，持續研發其他國家與議題的探究與實作教材，協助學生在社會領域跨域學習、連結真實世界，教材手冊已公告於「新北市中等教育資源網」，並提供電子檔及課程簡報，開放親師生及全國教育夥伴下載使用。

