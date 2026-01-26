新北領航AI教育 首創候用校長「AI認證」
新北市教育局今天（26日）在豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。
教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴格把關機制，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。
教育局表示，本次儲訓規劃為期11週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責任與服務」的教育精神，並將其轉化為校園治理的核心價值。完成童軍訓練後，學員接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。
其他人也在看
新北領航AI教育！首創候用校長「AI認證」 培育智慧校園新世代領航者
記者蔡琇惠／新北報導 新北市教育局今（26）日於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
新北愛迪生計畫發威 高中職專利成果落地開花實踐
（記者陳志仁／新北報導）從道路安全、生活設計到永續科技，新北市持續將創意轉化為可落地的解方；新北市政府教育局系 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹縣國中小候用校長主任甄選 楊文科點榜期許領航教育前線
記者彭新茹／新竹報導 新竹縣一一五年度國民中小學校長及主任候用人員甄選日前於成功國中…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
竹縣國中小候用校長主任甄選 楊文科點榜並公布錄取名單
新竹縣115年度國民中小學校長及主任候用人員甄選1月24、25日在成功國中筆試及口試，縣長楊文科於試務工作結束後，特別前往點榜並公布錄取名單，期勉錄取人員引領所有學子們快樂學習、幸福成長，成為新竹縣的驕傲！教育局指出，這次甄選有55位報名，共計錄取國中候用校長3名、候用主任1名；國小候用校長6名、候用主任19名。縣長楊文科表示，教育是新竹縣最重要的投資，除了持續提升各項軟硬體建設外，各校校長、主任更是教育前線的領航員，恭喜所有錄取人員，也期勉各位候用校長、主任能夠運用豐富行政經驗，未來帶領學校行政運作、整合教學資源，與縣府教育局攜手領航學校朝向更好的發展。教育局長蔡淑貞表示，這次的候用校長主任錄取人員將至國家教育研究院接受培訓，後續將成為教育局推動教育政策及學校經營的重要力量，縣府也將持續支持並積極充實各校教學資源，讓竹縣莘莘學子快樂學習成長。更多新聞推薦 ● 迎春節換新鈔 央行2/9起開放全台455處兌換台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北首創候用校長「AI認證」 培育智慧校園新世代領航者
新北市教育局今（26）日於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴把關機制，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。教育局表示，本次儲訓規劃為期11週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責任與服務」的教育精神，並將其轉化為校園治理的核心價值。完成童軍訓練後，學員接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。教育局指出，新北市歷年自辦儲訓課程以創新與實務並深獲肯定，今年因應教育現場快速轉變，首度將「AI人工智慧教育」納入候用校長培育核心台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
鄭英耀部長走進「圓夢助力成長營」 勉青年接軌國際
教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，自115年起，海外翱翔組為了協助家庭有特殊境遇的學生也能無後顧之憂地參與，特別新增「圓夢助力方案」，以培訓取代審查作為選拔見習青年的評估指標。首梯「圓夢成長營」國立教育廣播電台 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 7則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 600則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 378則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 14 小時前 ・ 275則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 105則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71則留言