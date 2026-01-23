新北顧獨老 送「營養安心包」

新北市社會局推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師把關，依長輩需求調配食材，首批2600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中。（高鈞麟攝）

新北市65歲以上長者已突破80萬人，社會局整合跨局處及民間資源，推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師專業把關，依長輩需求精心調配食材，首批2600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中，讓服務走進家門，從營養到日常生活的支持，守護獨居長者。

截至民國114年12月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬6890人，占全市人口404萬4831人的19.94％，即將邁入超高齡社會，列冊獨居長者則有9672人。

社會局說明，考量高齡長者的營養需求與咀嚼、消化能力，與營養師合作，設計推出「關懷獨居長者營養安心包」，依長輩需求精心調配食材，並採嚴謹食品製程管理，兼顧均衡、好消化與安全，讓長者吃得健康、安心。

營養師劉小菁表示，長輩普遍牙口不好，吞嚥功能退化，安心包設計理念是長輩吃得下、夠營養、願意吃、吃得安全。食材必須溼潤不乾柴，每道至少有2份蛋白質，鈉含量低於800毫克，粥品的稠度必須1克熱量1大卡等，而且是芋頭鹹粥、香菇竹筍瘦肉粥等長輩熟悉的味道。

社會局長李美珍說，首批2600份營養安心包，優先發送給經濟弱勢獨居長者，由區公所關懷志工及鄰里長親自送達，同步關懷訪視，傾聽長者生活需求，提升獲得社會資源的近便性。

此外，社會局持續擴大獨居長者多元照顧服務，結合民間單位推動「五福樂活計畫」，透過陪伴與創意服務，豐富獨居長者日常生活，強化情感支持；並安裝「緊急救援通報設備」，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，當長者遭遇緊急狀況時，能即時求助，還與台電公司合作，協助獨居長者汰換燈泡。