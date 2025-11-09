新北颱風假怎麼放？ 侯友宜：中央地方共同合作決策

新北市長侯友宜。（圖／中央社提供）





鳳凰颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜今（9日）出席記者會時，針對颱風假的標準發表談話。

有媒體提問表示，現在就是鳳凰颱風逼近，相關的準備工作？

新北市長侯友宜：「其實在上個禮拜，我們已經觀察整個鳳凰颱風的動向，我們已經要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有準備都已經逐漸就緒，我們會全力以赴，守護人民的安全。」

那同樣是有關颱風議題，就是日前立法院質詢，有立委提出颱風假要回歸中央決定，那請教市長的看法？」

市長：「中央在颱風的資訊要建立更快速更標準化，即時提供給地方，所以中央跟地方是一起要共同合作，面對颱風假的一個決策。」

