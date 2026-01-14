新北食農教育展獲美國繆思創意獎銀獎肯定 農業局市政會議獻獎





新北市政府農業局辦理「食現未來（F∞D Sustainable Future）」食農教育展，結合互動學習與生物多樣性教材推動永續農漁教育，將農漁業場域轉化為具體可體驗的城市展覽，榮獲2025美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）銀獎肯定。農業局今（14）日於市政會議中獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北市食農教育的創意成果躍上國際舞台。

侯友宜表示，食農教育是城市永續發展的重要基礎，透過展覽讓農業走進城市、讓市民看見農漁業的價值，促進市民對永續農業、在地生產與環境保育的理解與支持。新北市以「食現新北，種下未來」為願景，結合場域輔導、課程推動、師資培訓與跨局處合作，持續將食農教育向下扎根，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。

廣告 廣告

農業局說，市府114年持續以永續農業為核心，辦理「野菜學園祭」食農教育展，強調從產地到餐桌理念，結合五感互動打造沉浸式體驗場域，透過多元互動方式推廣食農教育與永續理念。同時也持續輔導農場建置食農教育場域、開發具場域特色的教案，並媒合學校與學生實際走入場域學習，強化與學校課程的實質連結。目前新北市已累積超過60處食農教育場域，完成21套場域特色教案，並有至少70所公立中小學於每學年設計並融入食農教育相關課程，讓食農教育逐步落實於校園教學與市民生活之中。

更多新聞推薦

● 新北小年夜、除夕加班收運 初一至初三停收垃圾