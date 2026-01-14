新北食農教育展 榮獲美國繆思創意獎銀獎

新北市「食現未來」食農教育展榮獲2025美國繆思創意獎銀獎，於市政會議獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北食農教育的創意成果躍上國際舞台。（圖：新北市農業局提供）

▲新北市「食現未來」食農教育展榮獲2025美國繆思創意獎銀獎，於市政會議獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北食農教育的創意成果躍上國際舞台。（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局昨（十四）日表示，舉辦的「食現未來（F∞D Sustainable Future）」食農教育展，結合互動學習與生物多樣性教材，推動永續農漁教育，並獲得二○二五美國繆思創意獎銀獎。新北市長侯友宜在市政會議中感謝團隊與市民的參與，讓新北市的食農教育成果登上國際舞台。

廣告 廣告

繆思創意獎（MUSE Creative Awards）由美國國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）於二○一五年創立，為國際具指標性的創意獎項之一，採專家盲審機制評選出具備創意表現與概念完整度的優秀作品。

該展覽於一一三年八月在市政府大廳展出，主題為「永續農業」，透過互動遊戲和工作坊，讓市民了解農漁生產及環境永續的關聯。農業局表示，新北市「食現未來」食農教育展於一一三年八月在新北市政府大廳展出，以「永續農業」為主軸，呈現友善耕作、永續農漁業及地產地銷等議題，，舉辦「野菜學園祭」食農教育展，強調從產地到餐桌的理念，並推廣食農教育。

目前新北市已累積超過六十處食農教育場域，完成二十一套場域特色教案，並有至少七十所公立中小學於每學年設計並融入食農教育相關課程，讓食農教育逐步落實於校園教學與市民生活之中。

市長侯友宜表示，食農教育是城市永續發展的重要基礎，透過展覽讓農業走進城市、讓市民看見農漁業的價值，促進市民對永續農業、在地生產與環境保育的理解與支持。新北市以「食現新北，種下未來」為願景，持續將食農教育向下扎根，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。