新北養工處施工又挖破水管！ 新莊新北大道積水塞車 議員要求全力搶修

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市養護工程處工程又挖破水管！新莊區新北大道與五工路口今(8)日上午，因養工處施工不慎挖斷自來水主要幹管，導致大量自來水外洩，造成路面嚴重積水，影響周邊交通安全。警方接獲通報後立即派員疏導車流、加強交通管制。在地議員表示，已要求相關單位全力搶修，盡快恢復道路通行，並要求市府應落實地下管線圖資精準建置及施工前試挖確認，避免類似誤挖情況再次發生。

今天上午11時許，新北市新莊區新北大道與五工路口發生道路積水事故，經查是新北市養工處施工天橋地基時，不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致自來水外洩、路面積水嚴重，影響周邊交通安全。新莊警分局接獲通報後，立即派員到場疏導車流、加強交通管制，並同步通知自來水公司緊急關閉水源及搶修，以防積水範圍擴大。

議員翁震州指出，誤挖管線的問題屢見不鮮，新北市府應該落實地下管線圖資精準建置，以及施工前要求施工單位針對不同深淺試挖確認圖資與現況是否有落差，才能避免誤挖情事發生，使市民免於受到任何影響，並可提升工程施工品質及效率。

議員陳世軒則說，新北大道是新莊重要的交通動脈，因為施工不慎挖斷自來水主幹管，不但導致用路人的不便，也可能引發安全問題。幸好這沒有發生在平日交通繁忙時段，否則交通的衝擊更大。雖然目前有警力協助交通疏導及管制，仍在評估修繕進度中，他已要求相關局處務必全力搶修、盡早修復完成，避免影響更多人。另外，養工處在施工前也該確認好位置，避免再犯不小心挖斷水管的錯誤。

