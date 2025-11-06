新北養豬場偷餵廚餘 農業部：違規者最重可撤照

（中央社記者汪淑芬台北6日電）全台活豬禁運、禁宰分階段解禁，不過廚餘養豬禁令仍持續。新北有養豬場違規餵食廚餘，農業部長陳駿季今天說，禁用廚餘養豬期間若違規，最重可撤照。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第49次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官暨農業部長陳駿季主持。

陳駿季指出，這次台中養豬場發生非洲豬瘟，未落實廚餘蒸煮就是主要傳播途徑，在未達成「落實查核、即時監測、法規完備」前，不會開放廚餘餵豬，當全國在努力防疫時，不容少數養豬戶破壞風險。

陳駿季以新北豬農在解禁前偷用廚餘為例，說明不僅現在豬隻無法上市，必須觀察一段時間並經檢測無異常後，才會同意上市，且相關政府補貼申請也不會核准。他也希望地方政府能加強取締。

陳駿季表示，在禁用廚餘養豬期間若違規，等於是為了自身利益讓全國陷入風險，是不可原諒的事，不但會立即禁止養豬場豬隻移動，且不給予飼料差額與清運廚餘油資補貼，最重處分還可撤照。（編輯：張雅淨）1141106