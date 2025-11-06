新北養豬場被抓包廚餘餵豬 陳駿季說重話

▲農業部長陳駿季今（6）日宣布，經過15天終於達到清零。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 台中市梧棲區一處畜牧場爆發非洲豬瘟，全國禁止廚餘餵養。日前新北市農業局發現泰山一養豬場仍用廚餘飼養豬隻，立刻封鎖廚餘槽禁止再啟用。農業部長陳駿季今（6）日強調，違法養豬場禁止豬隻上市，也說最重可以撤照，呼籲豬戶遵守規定。

農業局10月30日主動聯合稽查小組，到泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放有廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。稽查小組立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用，後續將依法裁處並持續至現場複查。

陳駿季今表示，現在處罰最重可以撤照，特別是沒有考慮全國養豬產業，也沒有顧慮所有防疫作為，私自有這種行為謀取利益，是不可原諒的，對於新北該豬場祭出豬隻禁止移動、上市，同時他也建議新北市政府用最高懲處方式懲處，以敬效尤，不然後續其他廚餘養豬場認為沒有處罰，就會造成更大的破口跟漏洞。

陳駿季再次感謝新北市政府與動保人員，他們努力稽查，甚至半夜蹲點，特別感謝新北市第一線動保防疫人員。

陳駿季提醒，對於違法者不寬貸，禁用廚餘養豬期間，若有違規使用廚餘情形，將立即對該廠豬隻進行移動管制，如有申請飼料差額及廚餘清運油資均不予補助。

