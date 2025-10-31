社會中心／綜合報導

明明禁止使用廚餘餵豬，但新北農業局昨天到泰山區一處養豬場稽查，發現含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中也仍有殘留，除了立即封鎖廚餘槽，將廚餘送到焚化爐銷毀，並依法開罰8萬元。但餵食的廚餘從哪來？新北環保局表示，來源是從餐飲業及社區，已要求委託合格清除業者處理。

非洲豬瘟疫情爆發，為了防止病毒透過廚餘傳播，稽查人員穿好防護衣，突襲新北市泰山區的養豬場，發現不僅外頭的貨車上，裝滿廚餘桶，甚至養豬場裡的蒸煮槽中，也有廚餘殘留。

新北市議員顏蔚慈vs.新北市環保局長程大維：「新北所有的廚餘都是進焚化爐是不是，目前我們都是先用這個，再利用處理完之後，後續全部都進到我們焚化廠處理。」

才剛拍胸脯保證廚餘都進了焚化爐，結果馬上自打臉，居然還有豬農在偷餵廚餘。議員痛批，明知禁令怎麼還敢心存僥倖，被質疑是因為市府沒有嚴加防範、加重處罰？





新北泰山養豬場偷餵廚餘 環保局：來源是餐飲業、社區

新北養豬場違反廚餘禁令 農業局稽查出廚餘殘留依法開罰。（圖／民視新聞）





新北市議員戴瑋姍vs.新北市農業局長諶錫輝：「罰款的金額範圍非常的大，小至5萬大至你說2百萬都有，那我們在這一場裡面，你是罰他8萬元，這個標準判斷的標準在哪，那目前的話這一個因為，他是初次違反相關法規部分這樣子。」

新北市府要求轄內66個養豬場，15天禁餵廚餘，仍有豬農明知故犯！

更關鍵的是，目前廚餘應該直接進焚化爐，那麼豬農的廚餘從哪來？





新北泰山養豬場偷餵廚餘 環保局：來源是餐飲業、社區

新北養豬場違反廚餘禁令 農業局稽查出廚餘殘留依法開罰。（圖／民視新聞）





新北市議員林秉宥vs.新北市環保局長程大維：「這家養豬場的廚餘，是他自己的車子去載的，去哪裡載的，所以這個是我們在查的過程，所以現在來沒查到，我們現在還在要求他一定要講出來，現在是還沒查到就對了，我們會去追源頭在哪邊。」

新北市議員顏蔚慈：「現在很擔心新北市會不會反應慢半拍，廚餘的去向還是有問題，那新北市有100多間的養豬場，其中66間都是吃廚餘的，那是不是每一間的廚餘，現在都是完全嚴格禁止。」

廚餘來源終於找到了，新北環保局表示，是來自餐飲業及社區，已要求委託合格的清除業者處理。就怕廚餘成防疫破口，從源頭到焚化爐，每個步驟都得盯緊緊。





原文出處：新北泰山養豬場偷餵廚餘 環保局：來源是餐飲業、社區

