新北養豬場違反廚餘禁令 農業局稽查出廚餘殘留依法開罰
社會中心／綜合報導
明明禁止使用廚餘餵豬，但新北農業局昨天到泰山區一處養豬場稽查，發現含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中也仍有殘留，除了立即封鎖廚餘槽，將廚餘送到焚化爐銷毀，並依法開罰8萬元。但餵食的廚餘從哪來？新北環保局表示，來源是從餐飲業及社區，已要求委託合格清除業者處理。
非洲豬瘟疫情爆發，為了防止病毒透過廚餘傳播，稽查人員穿好防護衣，突襲新北市泰山區的養豬場，發現不僅外頭的貨車上，裝滿廚餘桶，甚至養豬場裡的蒸煮槽中，也有廚餘殘留。
新北市議員顏蔚慈vs.新北市環保局長程大維：「新北所有的廚餘都是進焚化爐是不是，目前我們都是先用這個，再利用處理完之後，後續全部都進到我們焚化廠處理。」
才剛拍胸脯保證廚餘都進了焚化爐，結果馬上自打臉，居然還有豬農在偷餵廚餘。議員痛批，明知禁令怎麼還敢心存僥倖，被質疑是因為市府沒有嚴加防範、加重處罰？
新北養豬場違反廚餘禁令 農業局稽查出廚餘殘留依法開罰。（圖／民視新聞）
新北市議員戴瑋姍vs.新北市農業局長諶錫輝：「罰款的金額範圍非常的大，小至5萬大至你說2百萬都有，那我們在這一場裡面，你是罰他8萬元，這個標準判斷的標準在哪，那目前的話這一個因為，他是初次違反相關法規部分這樣子。」
新北市府要求轄內66個養豬場，15天禁餵廚餘，仍有豬農明知故犯！
更關鍵的是，目前廚餘應該直接進焚化爐，那麼豬農的廚餘從哪來？
新北養豬場違反廚餘禁令 農業局稽查出廚餘殘留依法開罰。（圖／民視新聞）
新北市議員林秉宥vs.新北市環保局長程大維：「這家養豬場的廚餘，是他自己的車子去載的，去哪裡載的，所以這個是我們在查的過程，所以現在來沒查到，我們現在還在要求他一定要講出來，現在是還沒查到就對了，我們會去追源頭在哪邊。」
新北市議員顏蔚慈：「現在很擔心新北市會不會反應慢半拍，廚餘的去向還是有問題，那新北市有100多間的養豬場，其中66間都是吃廚餘的，那是不是每一間的廚餘，現在都是完全嚴格禁止。」
廚餘來源終於找到了，新北環保局表示，是來自餐飲業及社區，已要求委託合格的清除業者處理。就怕廚餘成防疫破口，從源頭到焚化爐，每個步驟都得盯緊緊。
原文出處：新北泰山養豬場偷餵廚餘 環保局：來源是餐飲業、社區
更多民視新聞報導
江和樹直擊霧峰「廚餘海」！嚇喊「啊娘喂」提解決1方法
中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失
台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫
其他人也在看
照亮航海路 英燈塔工程師後裔贈燈塔原圖給澎湖
（中央社澎湖縣31日電）擁有247年歷史的「漁翁島燈塔」，來自英國的費莉希蒂．索默斯．伊芙今天帶著曾祖父當年設計的手稿圖件，贈予澎湖縣政府。這段跨越世紀的工程歷史，象徵中英兩地在航海文化上的百年再度交會。中央社 ・ 10 小時前
承擔的決心 澳洲小兒科醫師航向病苦深處
在澳洲柏斯服務的小兒科醫師牛康衛，在求學時，就與慈濟結緣，多年來投入偏遠地區的醫療服務，他下定決心用專業回饋社會，因此投入志工培訓，讓志工精神成為心中最真實的力量，搭建關懷弱勢病苦堅定的橋樑。 開...大愛電視 ・ 12 小時前
獨家》小心美食餐廳假帳號！ 送5百元禮券後誘繳3萬詐騙
隨著素食熱潮，越來越多人選擇健康飲食，但不法分子卻打著愛心名義進行詐騙，透過虛假募款活動、假冒素食專業，誘騙民眾加入虛假社群，甚至以私訊方式要求捐款，聲稱捐3到10萬可獲月回饋數千至數萬元，這些手法層出不窮，民眾應提高警覺，避免上當。 #美食餐廳#假帳號#健康飲食#詐騙東森新聞影音 ・ 11 小時前
台首例非洲豬瘟基因定序出爐 應變中心：重組株，無法確認來自中國或越南
台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，10月中被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。非洲豬瘟中央災害應變中心（後稱應變中心）持續運作並於今（31）日召開第43次會議，由農業部常務次長杜文珍視訊主持，並由動植物防疫檢疫署署長杜麗華進行會後記者會說明。關於外界關心非洲豬瘟病毒基因定序的結果，獸醫所表示，確認基因為重組株，與中國及越南的病毒株相似度分別99.95％與99.92％，雖無法確認病毒是來自中國或越南，但會善盡責任，將相關資料提供給世界動物衛生組織（WOAH）。防檢署署長杜麗華表示，在昨晚澈底完整的清消前，環境採樣結果仍有3處呈現病毒核酸陽性，顯現現場案例場清潔狀況不佳，而在昨日中央災害應變中心也立即請求國軍支援，並請獸醫所2名專家進行現場指導，截至目前為止，國軍仍在執行雜物清理、環境現場清潔，中央災害應變中心也會持續監測和維持防疫強度，要請全國夥伴上下一心，共同防疫。獸醫所所長鄧明中表示，我國首例非洲豬瘟病毒定序，經過比對確認為重組株，和基因庫比對後，與中國大陸和越南的重組株，病毒株的相似度分別為9台灣好新聞 ・ 10 小時前
300億重建條例 傅藏霸王條款？張益贍揭露背後野心！
論壇中心／邱暐琪報導國民黨立院黨團總召傅崐萁，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情提出「災後重建特別條例」經費上限達300億元，立法院今（31）日三讀通過。原特別條例中第6條的「遷村條款」，成功擋下。對此，前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目張益贍直言，傅崐萁急著通過這300億的特別條例，目的是為了明年2026的選舉，準備來發這一筆災難財，根本不顧花蓮光復的災民。民視 ・ 1 小時前
美12月不降息？星展：門檻非常高
美國聯準會（Fed）近期決定將聯邦基金利率下調25個基點，並將在12月1日起結束量化緊縮，舉措皆符合市場預期。雖然聯準會主席鮑威爾表示「12月的降息並非定局」，但星展銀行認為，12月不降息的門檻非常高，就業和通膨皆須大幅成長的機率不大；渣打銀行日前則預測，若聯準會採取偏鷹立場，可能短線推升美元、壓抑金價。工商時報 ・ 3 小時前
「他那年紀能如此鎮定是奇蹟」道奇神獸柯蕭讚爆佐佐木朗希的心理素質
洛杉磯道奇今天（30日）雖然以1：6敗給多倫多藍鳥，世界大賽陷入2：3劣勢，不過許多媒體仍對於那場延長賽18局的戰役感到津津樂道，除了大谷翔平神一般的表現外，外界也關注到8局上場解決危機，主投1.2局無失分的佐佐木朗希，道奇神獸柯蕭（Clayton Kershaw）除了大讚他的表現外，更提到，他在那個年紀能如此鎮定，簡直是個奇蹟」。太報 ・ 1 天前
遠傳雙11狂歡開跑網路門市最強回饋限時登場
(記者謝政儒新北報導)遠傳網路門市雙11狂歡接力賽火力全開！自11月1日起一路嗨到月底。每週二有機會以11元入手AirPods 4，驚喜開搶不容錯過。11月1日至11月11日限時申辦加碼最高送3,51...自立晚報 ・ 7 小時前
彰化出現「乖乖之亂」！限定新口味開箱搶爆 溪湖農會下週一備戰
彰化縣溪湖鎮農會與鎮公所團隊為行銷「溪湖鎮」，找上「乖乖公司」推出葡萄口味的乖乖，日前展開試賣，縣內多位政治人物拿到「試賣品」，馬上在臉書「開箱試吃」，意外引爆買氣，農會首批訂購2000箱，馬上被掃光，農會供銷部早已售罄，政治人物「代買乖乖」電話接到手軟。預料下週一正式在溪湖農會開賣，將出現排隊人龍自由時報 ・ 14 小時前
川普重啟核武測試 美.俄檯面下較勁
美國總統川普下令美軍，立即恢復 停止了33年的核武測試，而且時機就選在30號，與中國大陸國家主席 習近平 會面的前幾分鐘，川普還同意 南韓打造核潛艦，雖然專家分析，川普此舉的政治意義居多，是向俄羅...大愛電視 ・ 12 小時前
英國燈塔工程師後裔贈漁翁島燈塔原圖給澎湖 (圖)
來自英國的伊芙（Felicity Somers Eve）（左4）31日帶著其曾祖父韓德善（David Marr Henderson）當年為澎湖「漁翁島燈塔」設計的手稿輸出圖，贈予縣府典藏，讓這項百年文化資產得以妥善保存，由縣長陳光復（右4）代表接受。中央社 ・ 9 小時前
屏東聖火啟燃 74屆縣運暨公教運動會登場
[NOWnews今日新聞]114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會」將於11月7日至9日舉行，縣運聖火於今（31）日上午8時30分在內埔鄉御天宮舉行母火取火儀式，由教育處長陳國祥及御天宮董事長林勝利共...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
拚減營養午餐廚餘 南市教育局訂3個月減8%推"完食教育"
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導受非洲豬瘟疫情影響，學校廚餘不能再用來餵豬，要如何減少營養午餐的廚餘量，成為各縣市教育局的課題。台南市教育局就訂出每3個月要減少8％的目標，全台南市最大校復興中國就推動「吃光光」食育教育，鼓勵學生把營養午餐吃完，同時也要營養師減少高廢棄率的菜單，統計剩食，精準備餐。民視 ・ 8 小時前
神耀科技打造全台首輛電腦斷層行動車 正式啟用
全台首輛電腦斷層行動車正式亮相！桃園市政府31日舉辦「全台首輛電腦斷層行動車啟用典禮」，由市長張善政率領市府團隊出席，並與神耀科技、西門子醫療，及捐贈方代表，共同見證台灣行動醫療的重要里程碑。中時財經即時 ・ 9 小時前
遭張維倩控利用父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲強調絕無惡意：僅招待同鄉會會員
新北市前議員張瑞山18日逝世，享壽71歲，昨天在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌等人都前往現場哀悼。不過張的女兒、新北市議員張維倩今（10/31）晚在臉書發文，點名批評同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，在告別式拉攏人脈，面對指控，張嘉玲在接受《太報》電訪時澄清，自己絕無惡意，由於祭拜人數多，所以她跟助理在現場招待中和區雲林同鄉會的會員，沒想到被指控利用告別式搶曝光。太報 ・ 8 小時前
王世堅批廢死假仁假義！質詢稱36死囚執行完「在場早作古」
政治中心／徐詩詠報導民進黨立委王世堅今（31）日在立法院質詢時，談到廢死議題當場暴怒，痛批法務部，並稱主張廢死者「假仁假義，欺世盜名」。只見他火力全開說：「執行了1位死刑犯我要拍手，但照這個進度36位執行完，可能在場的人都作古了。」民視 ・ 10 小時前
中原大學設計學院原住民專班舉辦「原民文化產業暨設計專題職涯沙龍講座」
【記者張嘉誠／綜合報導】 中原大學設計學院設計學士原住民專班依據課程執行規劃，於2025年9月至10月底期間舉 […]民眾日報 ・ 7 小時前
持續投入、租賃金器、購買者年輕化……2025大行情下的「買金潮」有何不同？
今年十月，金價突破每盎司4000美元歷史新高，這一個月來，黃金價格不斷在高位震蕩徘徊。全球多地也湧現買賣黃金的熱潮。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
中國官媒報導「寫錯習近平」名字！ 過往最慘下場曝光了
即時中心／徐子為報導美國總統川普與中國領導人習近平昨（30）日在南韓釜山會面，未料，中國官方媒體《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。據查，過去曾有中國媒體將習的名字寫成「習進平」，最後有2人因此被停職；另外一家媒體也誤寫成「習進平」，最後回收13萬份報紙。民視 ・ 14 小時前
顧癱瘓爸1年「遺產只給1隻錶」！她淚喊：做錯什麼？一票網拳頭硬了
重男輕女？一名女網友發文表示，父親在今（31）日做遺囑公證，但律師複誦時發現父親只有留給她一隻手錶，其餘土地房子和股票都給兩個哥哥。這讓女網友相當難過，表示因為爸爸曾中風，當時哥哥都不願意照顧，只有她和丈夫細心照料1年，最後父親還能拿拐杖走路；結果這回遺產只分到一隻錶，讓原PO難過地說「我到底做錯什麼了？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前