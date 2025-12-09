新北餐廳注意！板橋氣爆「梁板錯位、柱子損毀」 全面啟動聯合大稽查

記者陳韋帆／新北報導

板橋區重慶路8號2樓8日凌晨發生瓦斯氣爆案，工務局已啟動結構安全鑑定，並將強餐飲營業場所聯合稽查，確保公共安全。（圖／工務局提供）

板橋區重慶路8號2樓昨(8)日凌晨發生瓦斯氣爆案，波及周邊鄰近民宅，新北市政府工務局迅速會同新北市土木技師公會到場勘查，今日邀集住戶與相關單位討論後續鑑定事宜，業者允諾全額負擔鑑定檢測費用，預計一個月內完成初步鑑定報告，市府持續加強餐飲營業場所聯合稽查，確保公共安全。

氣爆發生時，新北市政府第一時間啟動緊急應變機制，工務局長馮兆麟即刻指示拆除大隊協請承包商調派人員與機具，優先移除易剝落外牆附掛物及招牌，並於昨日兩度前往現場查看處理進度。

廣告 廣告

馮兆麟說明，本次發生氣爆大樓共地上9層、地下3層，經專業技師初判，氣爆位置梁板有錯位分離，柱也有部分損毀。工務局今日於板橋區公所召開說明會，以建築物整體結構安全及耐震能力為最優先考量，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依鑑定結果採取補強或修繕措施。

馮兆麟表示，鑑定結果將分階段發布說明，並同步檢視樓梯間、地下停車場結構及電梯設備是否受損。電梯部分將由管委會委請維護廠商進行專業檢測，鑑定期間及大樓暫時無法使用的狀態下，由管委會聘用24小時保全看守出入口，確保住戶財物安全，相關費用均由業者負擔。

工務局強調，持續要求各營業場所加強公共安全管理，依規定期公安申報，市府後續也將派員加強聯合稽查，以維護市民安全。倘有刻意規避公安申報事實及其它違反建築法事項，將依法處新臺幣6萬至30萬元不等之罰鍰，並要求限期改善，必要時執行斷水斷電措施，並強制拆除室內裝修。

更多三立新聞網報導

新台灣奇蹟！「遺產稅」狂飆362.6億破紀錄 這兩縣市占6成貢獻最大

新聞幕後／宜蘭掛紅布條土地10坪賣2億 意外揭政府數十年未解大難題

台灣惡法！「婚姻無後」喪偶得跟姑叔爭遺產 地政士揭無戰火2繼承典範

獨家／建商自救出奇招！推買屋過貸才付款 台經院指「房市拐點」時機到

