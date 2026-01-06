新北首例精準標靶治療 亞東醫院：晚期攝護腺癌迎新希望

（記者陳志仁／新北報導）61歲王先生四年前確診攝護腺癌，歷經荷爾蒙治療、化療及標靶治療後，病情仍惡化並轉移至骨頭與肺部，疼痛加劇、生活品質大受影響；經亞東醫院評估後，接受鎦-177-PSMA放射精準標靶治療，病況穩定、骨痛改善，成功完成新北首例。

圖／亞東醫院強調，透過泌尿科、腫瘤科、放射腫瘤科及核醫科的跨科整合，能為晚期攝護腺癌病人提供更多治療選擇。（亞東醫院提供）

亞東醫院指出，王先生因癌細胞逐漸產生抗藥性，攝護腺指數（PSA）持續上升，確診為轉移性去勢抗性攝護腺癌；醫療團隊透過PSMA正子掃描，精準找出體內多處癌細胞，確認符合放射精準標靶治療條件後，導入鎦-177-PSMA療程，目前已順利進入第三次治療。

泌尿科主任鍾旭東表示，攝護腺癌早期多可透過手術或荷爾蒙治療控制，但部分晚期患者會逐漸出現抗藥性，需採取更新的治療策略；腫瘤科暨血液科醫師、癌症防治中心主任鄧仲仁指出，隨影像與放射技術進步，精準醫療已成為晚期攝護腺癌的重要發展方向。

攝護腺癌常被稱為男性健康的「隱形殺手」，早期症狀不明顯，容易和良性攝護腺肥大混在一起，等到發現時，往往已是中晚期；放射精準標靶治療的關鍵就在於「先精準找出癌細胞，再精準治療」．相較傳統影像，這項檢查能更早發現微小轉移病灶，為後續治療爭取黃金時間。

核醫學學會理事長、亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯說明，放射精準標靶治療屬「診斷與治療合一」模式（Theranostics）；藥物可主動追蹤癌細胞，不需像傳統化療全身暴露並釋放放射能量，降低對正常組織傷害，副作用相對輕微，有助改善疼痛並提升生活品質。

亞東醫院強調，攝護腺癌治療是一場長期戰役，透過泌尿科、腫瘤科、放射腫瘤科及核醫科的跨科整合，能為晚期攝護腺癌病人提供更多治療選擇，讓病人不必在各科間奔波；此次完成新北首例治療，象徵精準醫療體系更趨完整，為病友帶來延長存活與穩定病情的新希望。

