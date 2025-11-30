新北首例電動二輪車毒駕！男吸毒騎車恍惚 帶「玻璃球」自首

新北市首起電動二輪車毒駕案例引發關注，一名58歲呂姓男子在吸食安非他命後，騎著電動二輪車出門，途中因精神恍惚而決定前往派出所自首，並主動交出身上的毒品及吸食器。根據警方統計，今年1至9月全國毒駕件數已達5468件，隨著唾液快篩技術的應用，毒駕查緝力度加強，預計相關案件數將創新高。此外，新北市板橋地區近期也發生多起毒駕案例，警方已依法進行舉發及送辦。

男騎士吸食安非他命後上路，赴派出所自首，成為新北市首例電動二輪車毒駕案例。 (圖／TVBS)

這名58歲呂姓男子當天帶著毒品出門，騎著電動二輪車在路上搖搖晃晃，最後決定前往派出所自首。抵達後，他向警方表明自己持有安非他命及吸食器，並主動交出證據，包括被燒過的吸管和一個玻璃球等毒品吸食工具。中和分局積穗所所長徐冠明表示，除依法移送犯嫌外，警方也根據唾液快篩陽性結果，逕行對其進行毒駕舉發，同時向上溯源，追查毒品來源。根據道路交通條例，即使是自首，毒駕上路仍須面臨罰款、扣車以及依毒品罪送辦的處分。

在另一起案例中，新北市板橋一名騎士在騎車途中突然倒在路上，被機車壓住。警察趕到現場將其扶起，但發現該男子站立不穩，行為異常。經過唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，警方當場依毒駕公共危險罪將其送辦。警方在板橋還攔下一名闖紅燈且車燈顏色違規的男子，經查發現其駕照已因酒駕被吊扣。由於該男子形跡可疑，警方要求進行唾液快篩，但他拒絕測試也不願採尿，警方只好依規定舉發並將其帶回派出所，最終確認其毒駕並依法送辦。

警方提醒，隨著唾液快篩技術的普及應用，吸毒持毒後僥倖上路而不被發現的機會將越來越少。毒駕不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人，呼籲民眾切勿心存僥倖。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

